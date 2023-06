Sembra che la fortuna di Everspace 2 non termini mai: infatti, dopo l’inclusione del titolo nel pass di XBOX, è diventato un fenomeno virale capace di vendere oltre 300mila chiavi di attivazione.

A parlarne è proprio Michael Schade in un’intervista recente avvenuta con il Game World Observer. E tra i vari obiettivi raggiunti, si è parlato anche di un profitto medio che oggi si aggira sui 10 milioni di dollari.

Schade ha detto in un’intervista: “Per noi, Everspace 2 era un progetto che sapevamo avrebbe portato un grande successo. Oltre alle vendite ottenute fino ad oggi, il nostro team è molto soddisfatto del successo critico e commerciale del gioco”.

Un’altra cosa da considerare è che quando il gioco era ancora in fase alpha, fu aggiunto ai preferiti di oltre 280mila persone su Steam, un numero decisamente maggiore rispetto alla popolarità del primo capitolo. E tra versione Alpha, Steam e GOG è riuscito a vendere circa 250mila codici di attivazione.

Nessun ostacolo in vista

Molti però sono preoccupati di come si metteranno in futuro le cose dato che ora il gioco si trova più sul Game Pass di XBOX. Ma Shady ha risposto che “il previsto calo delle vendite dovuto agli abbonati a PC Game Pass si è verificato solo in minima parte”.

E nonostante quello che è successo, Microsoft ha deciso lo stesso di promuovere l’uscita del gioco, che per il momento resterà un esclusiva per PC acquistabile sulle varie piattaforme.

E’ anche vero che senza l’inclusione all’interno del Game Pass avrebbe portato il titolo ad essere notato da meno giocatori. Una strategia che può permettere così a molti titoli di seconda categoria di splendere nonostante la concorrenza spietata. Everspace 2 ha infatti annunciato che attualmente ci sono 100mila giocatori attivi.