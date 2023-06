Le offerte del volantino Unieuro “Hypnotic Black Friday” continuano a stupire, con sconti su una vasta gamma di prodotti tecnologici, tra cui smartphone, laptop, TV ed elettrodomestici. Questa promozione, valida fino al 22 giugno, offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.

Volantino Unieuro: cosa offre l’azienda per il Black Friday?

Non è la prima volta che Unieuro ci delizia con le due mega promo, ma stavolta si è davvero superata. Tra i prodotti in offerta, spiccano l‘iPhone 14, disponibile a 829€, il Redmi 10 a 179€, il Realme C33 a 139€ e l’OPPO Reno 8T a 299€. Gli appassionati di smartwatch possono approfittare degli sconti su OPPO Band 2 a 49€, Garmin Venu a 179€ e Samsung Watch a 129€. Non mancano offerte interessanti anche per laptop e TV, così come per piccoli e grandi elettrodomestici. D’altronde l’azienda italiana, che opera in Italia come catena di elettronica di consumo ed elettrodomestici, è nota da sempre per le sue mega offerte.

È importante però notare che le offerte sono limitate e per ciascun prodotto ci sono solo pochi pezzi disponibili. Pertanto, se sei interessato a uno di questi dispositivi, è consigliabile agire rapidamente per non perdere l’opportunità di fare un affare.

Insomma, il volantino Unieuro “Hypnotic Black Friday” offre una grande opportunità per acquistare prodotti tecnologici di alta qualità a prezzi scontati. Che tu stia cercando un nuovo smartphone, un laptop, una TV o un elettrodomestico, questa promozione potrebbe avere l’offerta perfetta per te. Ricorda, però, che le offerte sono limitate, quindi è meglio agire rapidamente per non perdere l’occasione.