YHE BP Doctor PRO: lo smartwatch che si crede un medico [Recensione]

L’Apple Watch è generalmente riconosciuta come il caposaldo nel mondo degli smartwatch attuali. L’azienda ha puntato a posizionare il dispositivo non tanto come un iPhone da polso, quanto piuttosto come uno strumento per il monitoraggio della salute. Ora, a seguito di una campagna di crowdfunding di successo, un nuovo concorrente fa il suo ingresso sul mercato con una caratteristica unica che nemmeno l’Apple Watch, nonostante la sua supremazia, offre: la misurazione della pressione sanguigna.

Questo è un elemento davvero interessante, dato che l’ipertensione può essere difficile da individuare senza specifici esami e può portare a infarti o ictus. Pertanto, avere la possibilità di monitorarla regolarmente potrebbe davvero fare la differenza tra la vita e la morte. Ma il BP Doctor Pro è una valida alternativa rispetto ai suoi concorrenti o è soltanto un prodotto con un’unica, specifica funzionalità?

Design, costruzione e materiali

Il BP Doctor Pro non raggiunge l’eleganza dell’Apple Watch, tuttavia il suo design risulta comunque piacevole. L’area principale del display è racchiusa in una superficie vetrata di forma ovale, al cui centro si trova un pannello quadrato di 1,4 pollici.

La struttura è realizzata in acciaio inossidabile e presenta due pulsanti sul lato destro: uno dedicato alla navigazione e l’altro all’accensione. Quest’ultimo, di forma circolare e di dimensioni ridotte, può risultare duro da premere, rendendo scomodo l’uso prolungato, necessario in alcune occasioni per riavviare il dispositivo quando si è bloccato.

A prima vista, ero preoccupato che l’orologio potesse sembrare troppo voluminoso per i miei polsi sottili, ma in realtà si adatta molto bene e risulta comodo da indossare. Questo comfort è favorito dal robusto cinturino in silicone, che alloggia la vera novità di questo design. Al suo interno si trova una sezione che si gonfia, esercitando una pressione sul polso e permettendo al BP Doctor Pro di misurare la pressione del sangue che scorre nelle tue vene e arterie. Questa sensazione può risultare un po’ strana inizialmente, ma l’approccio fisico adottato dovrebbe garantire letture precise.

Girando il dispositivo, si rivela un insieme di sensori che non solo misurano la pressione sanguigna, ma anche la frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno nel sangue. Sono presenti anche dei contatti elettrici utilizzati per ricaricare la batteria LiPo da 180mAh quando il BP Doctor Pro viene posizionato sulla base di ricarica fornita.

In verità, rimuovere l’orologio dalla base una volta che è completamente carico (processo che richiede circa 1,5 ore) può risultare un po’ complicato, dato che il design a incastro non offre una presa o un meccanismo di rilascio. È necessario estrarlo applicando una certa forza. Questa rigidità potrebbe attenuarsi con il tempo, ma sembra che il team di YHE non abbia prestato particolare attenzione a questo dettaglio durante la fase di sviluppo. Nonostante ciò, la base di ricarica svolge il suo compito e l’orologio non rischia di scivolare via durante la notte, evitando di ritrovarsi con una batteria scarica al risveglio.

Caratteristiche e Performance

Il BP Doctor Pro dispone di una serie di funzionalità, principalmente orientate alla salute, oltre a quelle più comuni tipiche degli smartwatch. Naturalmente, la misurazione della pressione sanguigna rappresenta il principale punto di forza.

Misurazione della pressione sanguigna

La possibilità di monitorare regolarmente la pressione sanguigna potrebbe aiutare a prevenire gravi rischi per la salute che altrimenti potrebbero passare inosservati, come l’ipertensione (pressione sanguigna costantemente elevata), malattie renali, ictus e altro. Quindi, questa funzionalità rappresenta un vero e proprio cambio di gioco in termini di come gli smartwatch si stanno trasformando in dispositivi di monitoraggio della salute a tutto tondo.

La pressione sanguigna viene analizzata attraverso due misurazioni – Sistolica e Diastolica – che vengono visualizzate come, ad esempio, 120/70. Come definito dal NHS, il primo numero (Sistolico) rappresenta “la forza con cui il tuo cuore pompa il sangue nel tuo corpo”, mentre la metrica Diastolica “è la resistenza al flusso sanguigno nei vasi sanguigni”. Il NHS ha una pagina dedicata alla pressione sanguigna che illustra i vari rischi associati a questa area, oltre a una guida per comprendere cosa significano i numeri.

Come accennato in precedenza, il BP Doctor Pro utilizza una sezione gonfiabile all’interno del suo cinturino, che si stringe attorno all’area appena sopra il polso. Questo permette al dispositivo di ottenere un’immagine più precisa della pressione del tuo sangue attraverso i suoi vari sensori.

Durante l’uso, è certamente una sensazione strana sentirsi il braccio improvvisamente stretto da un orologio, ma se hai mai fatto misurare la pressione sanguigna dal tuo medico, ti ricorderà quella sensazione. Ovviamente, i dispositivi utilizzati dai medici hanno un manicotto che va attorno al braccio superiore, ma questo non sarebbe pratico nel caso di un orologio. Questa differenza può però rappresentare uno svantaggio…

Il nostro test

Durante i miei test con il BP Doctor Pro, ho riscontrato che l’apertura dell’app per la pressione sanguigna e l’inizio del test terminavano spesso con un tentativo fallito piuttosto che con un risultato effettivo. Questo potrebbe essere dovuto a una serie di motivi: il cinturino potrebbe non essere abbastanza stretto, l’orologio potrebbe non essere parallelo al cuore, o potrebbero esserci vari altri codici di errore. Quindi il mio consigli è che per effettuare una corretta misurazione bisogna stringere bene il cinturino e adottare la posizione illustrata dallo stesso smartwatch.

Tuttavia, con il passare del tempo, ho individuato alcune posizioni che sembravano fornire risultati più consistenti e le mie misurazioni venivano registrate nell’app associata, così da poter monitorare l’andamento nel corso di una settimana o giù di lì. Questo è importante, poiché le letture individuali possono essere influenzate da fattori come aver mangiato entro 30 minuti dal test, aver bevuto alcol o avere la vescica piena. Quindi, costruire un quadro della tua pressione sanguigna e di come cambia nel tempo dovrebbe consentire una migliore comprensione dello stato della tua salute cardiovascolare.

Prima di procedere alla misurazione, è importante seguire alcune semplici indicazioni per garantire un’accurata rilevazione della pressione sanguigna. Un respiro profondo, un corpo rilassato e una sensazione di tranquillità e stabilità sono fondamentali. Durante la misurazione, è essenziale mantenere una corretta postura, soprattutto quando ci si siede. L’orologio deve essere posizionato all’altezza del cuore, il corpo deve essere rilassato e fermi, evitando movimenti o tremori.

Inoltre, è cruciale indossare correttamente il braccialetto, assicurandosi di non comprimere il bracciale durante la misurazione. È consigliabile posizionare il cinturino a una distanza di almeno due dita dall’osso del polso, garantendo una corretta aderenza senza esercitare una pressione eccessiva.

Per ottenere misurazioni affidabili, si consiglia di effettuare almeno due misurazioni della pressione sanguigna con un intervallo di 3-5 minuti tra di loro. Questo approccio permette di avere una visione più completa e accurata dei valori della pressione sanguigna.

Seguendo queste semplici linee guida, sarà possibile ottenere risultati più precisi e affidabili durante le misurazioni della pressione sanguigna.

Per il bene del confronto, ho utilizzato anche un monitor per la pressione sanguigna da braccio automatico. Questo utilizza un manicotto per il braccio superiore, come quelli che si trovano negli ambulatori medici.

I risultati sono stati interessanti, nel senso che il BP Doctor Pro riportava spesso letture poco più alte ma niente che facesse la differenza con il misuratore di pressione professionale.

Monitoraggio della Salute

Oltre alla misurazione della pressione sanguigna, il BP Doctor Pro dispone di altre funzionalità di monitoraggio della salute. Queste includono la rilevazione della frequenza cardiaca in tempo reale, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), i livelli di ossigeno nel sangue, il monitoraggio del sonno e, naturalmente, il conteggio dei passi giornalieri.

La maggior parte di queste funzioni lavora in modo discreto in background: l’HRV monitora la regolarità della tua frequenza cardiaca per individuare eventuali variazioni potenzialmente pericolose, mentre il monitoraggio del sonno registra la qualità del tuo riposo. Tutti i risultati vengono poi trasferiti all’app per smartphone associata, fornendo dettagli aggiuntivi per aiutarti a comprendere meglio i dati raccolti.

Monitoraggio dell’Esercizio Fisico

Il BP Doctor Pro offre alcune funzionalità di base per il monitoraggio dell’attività fisica, ma risulta un po’ carente se si considera ciò che offre la concorrenza. Hai a disposizione tre modalità tra cui scegliere: Camminata all’Aperto, Corsa Indoor e Corsa all’Aperto.

Questo modesto terzetto è ben lontano dalla concorrenza nel più mainstream spazio dei tracker di attività e degli smartwatch; con dispositivi come l’Huawei Watch 3 in grado di monitorare più di 100 diverse attività, mentre il nuovo e conveniente Amazfit GTS 3 spinge quella cifra oltre 150.

Per ogni esercizio, è possibile impostare diversi obiettivi – tempo, distanza e calorie – così da poter continuare fino a raggiungere il traguardo prefissato.

Funzionalità da Smartwatch

Anche in questo settore, il BP Doctor Pro risulta carente. Ad essere onesti, non si posiziona necessariamente come uno smartwatch per un uso generale, e questa è una buona cosa perché, a riguardo, le sue prestazioni sono piuttosto scarse. Non è possibile inviare messaggi, controllare i dispositivi Bluetooth, scaricare app o memorizzare contenuti multimediali sul dispositivo stesso. È possibile ricevere messaggi, purché si abilitino nell’app, ma le notifiche erano incostanti e non c’era la possibilità di rispondere direttamente dal dispositivo (almeno quando abbinato a un iPhone).

Software e Interfaccia

La schermata principale funge da quadrante dell’orologio e ce ne sono diversi tra cui scegliere tramite l’app. Sfortunatamente, la maggior parte sono emulazioni di orologi analogici e non si adattano affatto all’estetica contemporanea del Pro.

Le metriche monitorate sono relegate a piccole finestre che sono difficili da leggere, con i disegni che sembrano tutti come se fossero stati presi dai primi giorni di Wear OS. Scorrendo verso il basso dal quadrante dell’orologio si apre il menu delle impostazioni rapide, mentre scorrendo verso l’alto si visualizza la pagina delle notifiche. Le scorrimenti a sinistra e a destra ti danno accesso al conteggio dei passi o ai test di pressione sanguigna, frequenza cardiaca o ossigeno nel sangue.

Per accedere alle altre funzionalità dovrai premere il lungo pulsante sul lato della cassa, poi selezionare la modalità (per lo più monitoraggio della salute) dal menu scorrevole. Non ci vuole molto per abituarsi al layout e, con la gamma limitata di funzionalità, sarai in grado di navigare rapidamente. Premendo il lungo pulsante si ritorna immediatamente alla schermata Home.

Entrando nelle impostazioni è possibile abilitare/disabilitare le opzioni di attivazione con sollevamento del polso o di display sempre acceso, sebbene con un piccolo impatto sulla durata della batteria. Non c’è modo di toccare semplicemente lo schermo per mostrare l’ora, quindi è possibile farlo solo utilizzando il pulsante laterale o affidandosi alle suddette impostazioni.

Il layout dell’esperienza utente è pulito; con informazioni generalmente facili da leggere. È anche abbastanza luminoso alla luce del sole, grazie alla qualità del display AMOLED.

BP Doctor App

L’applicazione si rivela un elemento fondamentale in questo contesto. Il suo utilizzo e la sua introduzione rappresentano passaggi chiave, poiché tutti i dati possono essere facilmente consultati e memorizzati attraverso la stessa. L’applicazione presenta inoltre una caratteristica decisamente rilevante denominata ‘La mia famiglia’. Questa funzionalità consente di monitorare non solamente il proprio stato di salute, ma anche quello dei familiari e degli amici, contribuendo così a creare una rete di supporto e controllo sanitario estesa ed efficace.

Sempre attraverso l’applicazione è possibile accedere ad una serie di statistiche sia per quanto riguarda la nostra salute che per l’attività fisica. Attraverso le impostazioni si possono settare tutti i dettagli personali e aggiornare il dispositivo.

Batteria e Ricarica

Ho riscontrato che, con una singola carica, l’autonomia era di poco superiore a due giorni quando avevo abilitato l’opzione di attivazione con sollevamento del polso e controllavo la mia pressione sanguigna ogni due giorni.

Senza dubbio, potresti prolungare questa durata disattivando la funzione di attivazione, ma mi è sembrata la migliore soluzione di compromesso tra prestazioni e usabilità. Fortunatamente, non ci vuole molto per ricaricare completamente il BP Doctor Pro, con un’ora e mezza nella sua base di ricarica che fa il lavoro.

Prezzo, acquisto e conclusioni

Il prodotto può essere acquistato sul sito ufficiale al prezzo di 199$ e sicuramente a mio avviso è un accessorio da tenere in considerazione se si vuole tenere il controllo della propria salute in modo preciso ed affidabile. Adatto anche a sportivi ma soprattutto un valido aiuto per le persone più anziane.