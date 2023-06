Samsung Galaxy S24, trapelati diversi spoiler su fotocamera e processore

Il mercato degli smartphone è sempre in movimento, con nuovi modelli che vengono rilasciati a un ritmo frenetico. Nonostante il Galaxy S23 sia stato rilasciato solo quattro mesi fa, già si parla del suo successore, il Samsung Galaxy S24. Questo nuovo modello, che dovrebbe essere rilasciato nel 2024, promette di portare con sé una serie di miglioramenti e innovazioni.

Samsung Galaxy S24: cosa dicono le voci di corridoio?

Secondo i rumor, il Galaxy S24 sarà disponibile in almeno due versioni: la versione base e la versione Ultra. Non è ancora chiaro se ci sarà anche una versione Plus. Questa mossa di Samsung di offrire diverse versioni del suo smartphone di punta è in linea con la tendenza attuale nel settore degli smartphone, che vede le aziende offrire una gamma di opzioni per soddisfare le diverse esigenze e i diversi budget dei consumatori.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, si prevede che il Samsung Galaxy S24 sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Questo SoC di punta avrà una configurazione inedita con 1 core Prime Cortex X4, 5 core dedicati Performance core e infine 2 Efficiency core. Questa configurazione promette di offrire un’esperienza utente fluida e reattiva, con prestazioni di alto livello.

Ma la vera novità del Galaxy S24 potrebbe essere la sua fotocamera. Si prevede che il nuovo modello avrà una fotocamera da 200 megapixel, come il modello S23. Tuttavia, secondo le ultime voci, il Galaxy S24 avrà anche uno zoom ottico 5X, che dovrebbe migliorare notevolmente la qualità delle foto scattate.

È importante sottolineare che queste informazioni sono basate su rumor e voci di corridoio, e non su annunci ufficiali da parte di Samsung. Tuttavia, se queste si rivelassero vere, il Galaxy S24 potrebbe essere un dispositivo molto interessante. Non vediamo l’ora di scoprire cosa Samsung ha in serbo per il suo prossimo smartphone di punta.