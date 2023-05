TIMMUSIC è stata la piattaforma di streaming musicale del noto operatore telefonico italiano TIM fino ad ora. Nel corso delle ultime ore, però, l’operatore ha comunicato che chiuderà questo servizio. Con quest’ultimo, gli utenti avevano accesso a un catalogo piuttosto ampio di brani musicali.

Secondo quanto è stato comunicato in queste ore, il noto operatore telefonico italiano TIM ha deciso di chiudere definitivamente la sua piattaforma di streaming musicale TIMMUSIC. Quest’ultima, di conseguenza, non saranno più accessibili agli utenti che erano iscritti, né dall’app ufficiale né dal sito ufficiale TIM e neanche utilizzando i vari assistenti vocali Alexa e Google.

Questo servizio è stato molto popolare e apprezzato tra gli utenti. L’operatore telefonico proponeva spesso il servizio di streaming musicale anche in abbinamento ad alcune offerte di rete mobile. Con TIMMUSIC, era possibile accedere ad un catalogo musicale di oltre 50 milioni di brani.

TIMMUSIC non sarà più accessibile nemmeno per chi era già iscritto. Il servizio sarà disattivato in maniera automatica. L’operatore telefonico TIM ha comunque deciso di dare la possibilità agli utenti di attivare un’offerta di rete mobile super interessante. Quest’ultima includerà infatti ben 100 GB di traffico dati per tre mesi. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, questa offerta sarà attivabile soltanto per un breve periodo di tempo, ovvero fino al prossimo 31 luglio 2023.

Gli utenti coinvolti saranno comunque avvertiti tramite apposita comunicazione. L’operatore darà comunque la possibilità a chi non è interessato di esercitare il proprio diritto di recesso.