Google ha recentemente rilasciato un aggiornamento per Bard, la sua intelligenza artificiale generativa, il quale ha migliorato le sue capacità in campi come la logica, la matematica e la programmazione. In precedenza, Google Bard si affidava esclusivamente all’output del modello di apprendimento automatico per risolvere problemi complessi. Tuttavia, con questo rinnovamento, l’AI ora utilizza anche altre risorse per fornire risposte più precise.

Google Bard: cosa è cambiato?

Il nuovo metodo di Google permette a Bard di generare ed eseguire codici per migliorare le sue capacità di ragionamento e matematica. Questo approccio si ispira alla dicotomia tra “Sistema 1” e “Sistema 2” del pensiero umano, come descritto nel libro “Thinking, Fast and Slow” di Daniel Kahneman. Secondo Google, l’aggiornamento ha addirittura migliorato l’accuratezza di Bard nei problemi matematici di circa il 30%.

Oltre a migliorare le capacità di ragionamento e matematica, sono state introdotte anche altre funzionalità. Bard infatti ora può calcolare i fattori primi di numeri a 10 cifre, interpretare correttamente la richiesta di calcolo del tasso di crescita di un conto risparmio, scrivere parole complesse al contrario e modificare e manipolare i dati prodotti dallo stesso Bard nella piattaforma Fogli.

Nonostante queste migliorie, Google ha sottolineato che Bard potrebbe non fornire sempre risposte precise. Ad esempio, potrebbe non generare codice per formulare una risposta rapida o potrebbe non includere il codice eseguito nella sua risposta. Ciò suggerisce che, nonostante i progressi, ci sono ancora molte sfide da affrontare per migliorare l’accuratezza e l’efficacia dell’AI di Google. Ad ogni modo, i miglioramenti apportati con questo aggiornamento rappresentano un passo importante verso l’obiettivo di Google di creare un’intelligenza artificiale più capace e utile.