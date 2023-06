Un misterioso gioco sta per arrivare a gran sorpresa su PS5 e XBOX nel 2023

Sly Cooper: un gioco platform ideato da Sucker Punch Productions che ha fatto la storia dello scenario videoludico negli anni 2000 su PS2 e PS3 potrebbe tornare a grande sorpresa su next-gen?

La trilogia di Sly, una delle prime serie ad introdurre elementi stealth nel gameplay sin dai primi capitoli, è sempre stata considerata di nicchia rispetto a colossi del tempo come Dragonball e affini, ma sembra che negli ultimi anni sia stata rivalutata molto.

E adesso il quesito che più tormenta i fan in questo momento è lo stesso di due anni fa: Sly Cooper arriverà davvero su PS5 e XBOX nei prossimi anni? Scopriamolo insieme.

Sly Cooper ritornerà a grande sorpresa?

Ricordiamo che Sucker Punch Productions è stato il produttore e sviluppatore dei primi tre capitoli usciti rispettivamente su PS2 e PS3. Ma c’è un problema: attualmente la società è impegnata con i sequel di Ghost of Tsushima e le nuove espansioni, questo significa che non c’è spazio per implementare e lavorare su un nuovo progetto.

Una cosa interessante da considerare invece è l’esistenza della casa di sviluppo Sanzaru Games, che ha contribuito allo sviluppo di Sly Cooper: Thieves in Time. Il motivo dietro questa curiosità risiede nel fatto che adesso lo studio appartiene a Meta e Oculus Studios.

Immaginate uno Sly Cooper rivoluzionario implementato con funzioni VR, non sarebbe uno spettacolo? Ma ovviamente sono solo indiscrezioni senza fondamento.

Bisognerebbe trovare uno sviluppatore in grado di capire la vera essenza dello spirito di Sly Cooper, e che riesca a mettere d’accordo tutti, perchè si sa: i fan di vecchia data sono difficili da accontentare.