Ecco la lista di codici e premi per NBA 2K23 riscattabili per PS5 e PS4

Di seguito è riportato un elenco di tutti i codici riscattabili in NBA 2K23 attualmente disponibili. Troverai ogni codice elencato insieme ai suoi potenziali premi e alla data di scadenza. Affinché sia valido, dovrai inserirlo prima della data di scadenza indicata.

I codici degli armadietti devono essere inseriti nel gioco e ti danno la possibilità di vincere premi MyTeam come pacchetti, gettoni, giocatori, MT e molto altro. A volte, includeranno anche i bonus MyCareer. Ci sono nuovi codici rilasciati ogni settimana, e ognuno offre una diversa selezione di potenziali premi.

Ecco la lista dei premi riscattabili:

CODICE : 2K23-FINALS-DEN-MIA, RICOMPENSA : Dark Matters Evo Playoffs Option Pack, SCADENZA : 9 GIUGNO 2023.

CODICE: THANK-YOU-MELO, RICOMPENSA: All-Time Carmelo Anthony, SCADENZA: 30 GIUGNO 2023.

Se vuoi sapere come riscattare i codici armadietto in NBA 2K23, siamo qui per aiutarti. Dal menu principale MyTeam, seleziona Home > MyTeam Community Hub > Codice armadietto. Inserisci uno dei codici dalla lista sopra indicata prima che scada e poi richiedi il tuo premio.

Se stai giocando a “La mia carriera“, puoi anche inserirli dal menu “Città” o “Quartiere”. Basta premere il pulsante Opzioni e selezionare Opzioni/Esci > Codici armadietti.

NBA 2K23 ha bisogno di poche presentazioni, in quanto è l’ultimo capitolo della lunga serie di videogiochi di basket di 2K. Questo ultimo capitolo si distingue da quelli precedenti approfondendo ulteriormente i controlli e l’intelligenza artificiale, oltre ad aggiungere una modalità Jordan Challenge che racconta la carriera di Michael Jordan.

Inoltre, NBA 2K23 potrà essere giocato anche tramite PS Plus per tutti quelli che decideranno di iscriversi al servizio a pagamento.