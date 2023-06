WhatsApp, aggiornamento in arrivo e un trucco per spiare tutti gratis

Da diversi giorni si discute di quelli che saranno i nuovi aggiornamenti di WhatsApp, con gli utenti che si trovano in un periodo magico. Coloro che non aspettano altro che la piattaforma riporti qualcosa di nuovo, potranno essere di certo soddisfatti alla luce delle nuove indiscrezioni.

Si parla infatti insistentemente di nuovi update pronti a fare il loro esordio su WhatsApp nelle prossime settimane. Tra questi ci sarà anche la possibilità per gli utenti Android di collegare come dispositivo Web un iPad di iOS. In poche parole la stessa funzione riservata ai computer, potrà essere usata anche sul famoso tablet.

WhatsApp, stavate cercando il trucco per spiare liberamente chiunque all’interno dell’applicazione? Eccolo qui

Dopo aver capito cosa c’è all’interno dei nuovi aggiornamenti pronti all’arrivo su WhatsApp, gli utenti hanno voluto scavare un po’ più a fondo. Sul web infatti ci sono diverse opportunità che possono essere prese al volo, soprattutto quando il discorso riguarda la famosa applicazione di messaggistica istantanea colorata di verde.

L’incubo dello spionaggio è stato scongiurato ormai diversi anni fa, ma a quanto pare potrebbe tornare d’attualità. Il tutto in maniera molto più lieve e meno invasiva, visto che l’app di oggi non consente di certo di leggere le conversazioni altrui.

Con Whats Tracker potete avere tutti i giorni modo di sapere in diretta quando un utente entra o esce da WhatsApp. Per ogni entrata o uscita, ci sarà una notifica istantanea che vi avviserà subito. L’applicazione almeno per il momento risulta gratuita e soprattutto legale per tutti gli utenti che la scaricano.