Very Mobile, gli sconti continuano con le offerte imperdibili per questa settimana

Very Mobile prevede di continuare gli sconti esistenti per un’altra settimana, offrendo ai consumatori più dati e prezzi più bassi. Dal suo debutto iniziale il 1° marzo 2023, la Promo Flash, che fornisce agli utenti 50 gigabyte di dati in più al mese, e l’offerta Very Giga Special solo dati a un prezzo mensile più basso, sono state continuamente prorogate. Nonostante queste promozioni dovessero scadere il 5 giugno 2023, Very Mobile ha scelto di prorogarle fino al 12 giugno 2023.

Mentre si prevede che la proroga sarà accessibile presso le sedi Very Mobile, è probabile che le offerte continuino online, come in passato. Inoltre, ad eccezione della Very Giga Special, il costo di attivazione per le nuove offerte di numeri rimarrà gratuito.

Very Mobile proroga le offerte per un’altra settimana

Ad eccezione dell’offerta voce Very 4.99 e dell’offerta dati Very Giga Special, la Promo Flash consente ai consumatori di usufruire di più dati per sempre. I bundle di dati mensili sono di 150 gigabyte per il piano Very 6,99, 200 gigabyte per i piani Very 7,99 e Very 12,99 e 270 gigabyte per i piani Very 9,99 e Very 13,99.

Anche gli attuali clienti di Very Mobile possono usufruire della Promo Flash modificando la propria offerta sull’app dell’operatore. Inoltre, i nuovi clienti che migrano da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali (ad eccezione di Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu) possono usufruire della Promo Flash attraverso offerte personalizzate.

Per 6,99 euro al mese, il piano Very 6,99 MNP include minuti illimitati verso i fissi e i mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 gigabyte di traffico Internet 4G mensile. Il piano Very 7,99 MNP offre le stesse caratteristiche del piano Very 9,99 MNP, ma con 200 gigabyte di dati invece di 270 gigabyte. Le limitazioni di dati per questi piani in Roaming UE sono rispettivamente di 6,40 gigabyte, 7,30 gigabyte e 9,10 gigabyte al mese, fino al 2023.

I clienti possono approfittare di queste promozioni prolungate per acquistare piani mobili a basso costo e ad alta capacità di dati, massimizzando i servizi di Very Mobile.