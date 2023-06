La questione degli incendi legati alle auto elettriche è un argomento che ha suscitato preoccupazione e dibattito. Tuttavia, è importante distinguere tra i vari tipi di batterie e i contesti in cui vengono utilizzate.

Auto elettriche: i colpevoli principali sono le biciclette e gli scooter elettrici

Negli Stati Uniti, il New York Times ha riportato un aumento degli incendi di batterie al litio nei primi 11 mesi del 2022, con un tragico bilancio di 6 decessi e 140 feriti. Questi sono spesso causati da batterie danneggiate, malfunzionanti o invecchiate, o da caricabatterie non adatti che surriscaldano la batteria. Si tratta di problemi particolarmente comuni nei monopattini e nelle due ruote elettriche ‘leggere’.

Anche a Londra, i pompieri hanno segnalato un aumento degli incendi causati da “batterie di biciclette e scooter elettrici non originali destinate anche a mezzi modificati”. Essi infatti sono spesso legati all’uso di caricabatterie non corretti o di batterie acquistate su Internet da venditori non ufficiali, che potrebbero non rispettare gli standard di sicurezza corretti.

Tuttavia, quando si parla di auto elettriche, la situazione è diversa. Secondo il Beijing Institute of Technology, la maggior parte degli incendi di veicoli elettrici si verifica nei mesi più caldi dell’anno. Tuttavia, rispetto al numero totale di veicoli elettrici in circolazione, il numero di incendi è relativamente basso. Inoltre, le batterie utilizzate nelle auto elettriche sono molto più sofisticate rispetto a quelle utilizzate in biciclette e scooter elettrici.

Un altro aspetto da considerare è che gli incendi di veicoli elettrici possono essere più difficili da spegnere rispetto agli incendi di veicoli a combustione interna. Questo è dovuto al fenomeno del “thermal runaway“, in cui un eccessivo aumento della temperatura può causare l’incendio dell’elettrolita liquido nelle batterie agli ioni di litio. Ciò rende ancora più importante che i vigili del fuoco siano adeguatamente formati per affrontare questo tipo di incendi.