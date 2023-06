Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, l’operatore virtuale Very Mobile ha deciso di proporre ad alcuni già suoi clienti la possibilità di cambiare la propria offerta Ricaricabile con una molto più ghiotta.

Infatti, l’operatore che si appoggia sulla rete WINDTRE ha deciso di proporre una promozione che include minuti, SMS e 250 Giga a soli 8,99 euro al mese. Ai clienti coinvolti nell’offerta, è stato inviato un SMS che informa loro di questa possibilità:

“Una Giga novita’ per te! 250 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 8,99 euro. Approfitta di questa offerta poco prima del prossimo rinnovo, senza alcun costo per il cambio. Vai sull’app Very in “Offerta” – “Gestisci offerta”: verymobile.it/v/v-app”.

Very Mobile, cosa prevede nel dettaglio la nuova offerta

Nel dettaglio, la nuova offerta di Very Mobile prevede minuti illimitati, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 250 Giga al mese di traffico internet con velocità massima in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Per chi, invece, ha interesse nel modificare la propria offerta già attiva, si dovrà andare sull’app ufficiale di Very e andare nella sezione “Offerta”, quindi cliccare su “Gestisci offerta”.

Per quanto concerne altre info in merito, una volta che sono stati superati i Giga inclusi nelle offerte, la navigazione si bloccherà fino al successivo rinnovo.

Riguardo al Roaming nei Paesi dell’Unione Europea, invece, i minuti e gli SMS sono validi senza nessun costo aggiuntivo; per la navigazione su internet c’è un limite, che nel caso dell’offerta Very 8,99 250GB è fissato a 8,2 Giga mensili.

In caso di superamento della soglia, l’utente pagherà 0,219 centesimi di euro per ogni Megabyte consumato.