Dallara Stradale si aggiorna, al debutto anche due nuove versioni

Avere tra le mani un’auto in grado di offrire il meglio dell’esperienza di guida è certamente desiderio di qualsiasi automobilista. Con tale proposito, dunque, l’obiettivo di Dallara è stato proprio quello di realizzare una vettura che fosse perfetta per un’esperienza di guida coinvolgente ed entusiasmante. Dopo il debutto della Dallara Stradale, avvenuto ben otto anni fa, il costruttore ha deciso di ottimizzarne ulteriormente le prestazioni effettuando un importante aggiornamento.

Le principali sorprese che il costruttore ha deciso di regalare agli utenti riguardano miglioramenti su diversi aspetti della vettura, come aerodinamica e motore. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati finora in merito alla nuova Dallara Stradale.

Dallara Stradale 2025: aggiornamento per la supercar

L’azienda italiana, ormai da anni nota per essere costruttrice di automobili da competizione, ha deciso di migliorare le prestazioni della sua supercar Dallara Stradale andando a effettuare alcune ottimizzazioni su aerodinamica, motore, freni e sospensioni.

Il lavoro effettuato dal costruttore per migliorare l’aerodinamica ha portato a ottimi risultati. Non a caso, infatti, la supercar dispone di alcuni louvres sui passaruota che ottimizzano il rapporto tra peso e deportanza. Tuttavia, l’azienda è riuscita a portare il carico da 820 kg e 855 kg, mentre la velocità arriva a 260 km/h. Nessun cambiamento invece per quanto riguarda il peso, che si attesta sempre a 855 kg.

Sulla Dallara Stradale 2025 non mancano, tuttavia, ammortizzatori e sospensioni modificati che hanno lo scopo di offrire una migliore guida non solo su strada ma anche su pista. Il motore della Dallara Stradale 2025 rimane sempre il 4 cilindri di 2,3 litri sovralimentato da 400 CV ma è stato implementato un nuovo sistema di alimentazione.

Non sono mancate, da parte dell’azienda italiane, alcune modifiche nell’abitacolo. Quest’ultimo infatti dispone nella versione 2025 di nuove opzioni frutto della collaborazione con Alcantara. Spiccano, dunque, di serie interni neri in Alcantara con cuciture a contrasto.

La sorpresa più interessante riguarda l’arrivo delle versioni Laps e Landscapes. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 233.020 euro per la Stradale Barchetta fino a 282.030 euro per la Landscapes.