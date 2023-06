È stato pubblicato recentemente un nuovo rapporto all’interno del quale sarebbe scattato l’allarme per quanto riguarda uno dei browser più famosi, ovvero Google Chrome. Stando a quanto riportato infatti sarebbe stato rilevato un codice dannoso all’interno di 18 estensioni riservate proprio al browser.

Google Chrome, ecco la lista completa con tutte le estensioni nelle quali è stato identificato il codice dannoso del malware

Questa è la lista completa con tutte le estensioni che potrebbero essere infette, o meglio con tutte quelle che sono state identificate come tali:

PDF Toolbox, Brisk VPN, Clipboard Helper, Maxi Refresher, Quick Translation, Easyview Reader view, Crystal Ad block, Zoom Plus, Base Image Downloader, Autoskip for Youtube, Clickish fun cursors, Readl Reader mode, Image download center, Font Customizer, Maximum Color Changer for Youtube, Easy Undo Closed Tabs, Repeat button e OneCleaner.

Il consiglio è ovviamente quello di disattivare tutti questi plug-in per evitare problemi di vario genere. Potrebbero infatti comparire annunci extra ad ogni pagina internet aperta ma potrebbero essere memorizzate anche le credenziali così come i numeri delle carte di credito.

In tanti sono convinti che non sia però finita qui. Dovrebbero esserci infatti altre estensioni pronte ad infettare i dispositivi su cui vengono scaricate. La lista potrebbe quindi essere molto più lunga del previsto per cui bisogna tenere gli occhi bene aperti qualora si dovesse manifestare un problema inatteso.

“È anche una buona pratica fare un rapido controllo di tutte le altre estensioni installate ed assicurarti che le stai ancora utilizzando e che siano tutte legittime”.