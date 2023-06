Biglietti aerei, il segreto per viaggiare a prezzi stracciati

Acquistare un biglietto aereo può sembrare un’operazione semplice, ma in realtà è un processo complesso che può essere influenzato da una serie di fattori. I prezzi dei voli sono soggetti a continue oscillazioni a causa di variabili come la domanda, l’offerta, le condizioni del mercato e le strategie delle compagnie aeree. Tuttavia, un recente studio condotto da Expedia, uno dei principali motori di ricerca di viaggi, ha rivelato alcuni suggerimenti che possono aiutare i viaggiatori a risparmiare sui biglietti aerei.

Biglietti aerei: come risparmiare sui voli?

Secondo lo studio di Expedia, il giorno migliore per acquistare un biglietto aereo è la domenica. I viaggiatori che prenotano i voli in questa giornata possono risparmiare in media circa il 5% sui voli nazionali e il 15% sui voli internazionali rispetto a chi prenota il venerdì. Questo suggerimento si basa sull’analisi dei dati e delle tendenze dei viaggi aerei di oltre 15 miliardi di voli di 490 compagnie aeree diverse. Inoltre, lo studio ha rivelato che il giorno più conveniente per viaggiare è il mercoledì. Chi inizia un viaggio nel cuore della settimana anziché di domenica o lunedì può risparmiare circa il 15% sui voli nazionali e il 10% sui voli internazionali.

Per quanto concerne l’anticipo con cui prenotare i voli, lo studio suggerisce che per le tratte interne è consigliabile concludere le operazioni di prenotazione tra i 28 e i 35 giorni prima della partenza. Per i voli internazionali, invece, prenotare con sei mesi di anticipo può portare a risparmiare circa il 10% rispetto a chi prenota due mesi prima o anche meno.