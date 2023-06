Android, il Play Store domina a colpi di app e giochi a pagamento gratis

Le grandi possibilità che vengono riservate al mondo Android sono talmente tante che includerle tutte in queste righe sarebbe impossibile. Quella che però sta facendo il giro del web durante le ultime ore riguarda soprattutto il Play Store di Google. Titoli a pagamento totalmente gratis: questa è l’iniziativa che il celebre market ha deciso di intraprendere adesso. Come succede spesso sarà possibile scaricare un’applicazione o un gioco che fino a poche ore fa avevano un prezzo da pagare. Questa grande occasione riguarda soprattutto le persone che da tempo avevano il desiderio di portare a casa un contenuto ben preciso, il quale oggi potrebbe essere finalmente gratuito.

Android: tanti titoli oggi sono gratis, torneranno a pagamento a breve sul Play Store di Google

Dopo le grandi novità che hanno riguardato prettamente la piattaforma Android in merito agli aggiornamenti del sistema operativo, ecco qualcosa che potrebbe essere ancora più entusiasmante. Come è stato citato nel paragrafo precedente, il Play Store accoglie oggi tanti titoli a pagamento in vesti del tutto inusuali. Questi infatti potranno essere scaricati gratis, ma solo per un periodo di tempo limitato. Sarà possibile proseguire al download ufficiale direttamente cliccando sui link trovate incollati sui titoli qui in basso.