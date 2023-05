Vodafone è strepitosa, oggi REGALA giga con un'offerta SPAZIALE

Una delle migliori offerte del periodo è stata lanciata direttamente da Vodafone, proprio in questi giorni gli utenti sono liberi di accedere ad una incredibile varietà di giga, minuti e SMS, da poter spendere a piacimento per contattare amici e parenti in tutto il globo.

L’attivazione della promozione, come sempre accade quando parliamo di Vodafone, risulta però essere limitata ai soli consumatori che si ritrovano in specifiche condizioni: devono uscire da un MVNO (o da Iliad), ed allo stesso tempo devono richiedere la portabilità del proprio numero di telefono. La richiesta, nella maggior parte delle occasioni, deve essere necessariamente presentata nei negozi fisici, non online.

Vodafone, le nuove offerte vi lasceranno a bocca aperta

Tutti gli utenti vorrebbero attivare la Vodafone Special, una promozione che ha davvero dell’incredibile, poiché permette di accedere a ben 150 giga di traffico dati al mese, con navigazione 5G inclusa per un anno, passando per tutto il resto completamente illimitato. Il suo costo fisso, almeno fino ad una eventuale rimodulazione contrattuale, è di soli 7,99 euro, da versare direttamente tramite il conto corrente bancario o la carta di credito, per poter fruire del prezzo così basso è necessario attivarla in versione Smart Pay.

Tutto ciò non implica alcun vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che il cliente potrà abbandonare in un qualsiasi momento Vodafone, senza dover versare penali di alcun tipo. I dettagli della promozione sono disponibili solo in negozio, non online.