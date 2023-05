SQUARE ENIX ha annunciato l’arrivo di Forspoken: In Tanta We Trust, un nuovo DLC disponibile per PlayStation 5 e PC tramite STEAM, Epic Games Store e Microsoft Store. Con il nuovo DLC, i giocatori tornano nel mondo di Athia per un’altra entusiasmante avventura nel ruolo di Frey Holland.

Frey sta cercando un modo per sradicare la Frattura una volta per tutte, e viene trasportata nel passato di Athia. Accompagnato da Tanta Cinta e da un nuovo set di magie, deve scoprire le risposte e salvare Athia ancora una volta.

Ecco tutto quello che sappiamo

Nel DLC della storia Forspoken: In Tanta We Trust, i giocatori combatteranno al fianco di Tanta Cinta e sbloccheranno nuove strategie di combattimento per coordinare combo di attacchi devastanti contro le forze invasori di Rheddig. Sono state aggiunte anche nuove vette in ambienti progettati verticalmente che ti permetteranno di essere scalate con le abilità di parkour potenziate dalla magia di Frey.

Ma chi sono i Tanta? Sono le maghe matriarcali che governano la misteriosa terra di Athia, in cui Frey viene trasportato durante l’apertura del gioco. Il DLC avrà luogo alla fine della storia in questo arco narrativo.

Forspoken: In Tanta We Trust DLC richiede la proprietà del gioco principale, Forspoken, lanciato all’inizio di quest’anno il 24 gennaio 2023. I giocatori che hanno acquistato l’edizione Digital Deluxe di Forspoken o l’aggiornamento Digital Deluxe possono riscattare il nuovo DLC tramite la pagina del prodotto dei componenti aggiuntivi. I giocatori che possiedono la Standard Edition potranno acquistare il DLC separatamente già a partire da oggi.