La NASA ha annunciato l’intenzione di sottoporre i suoi astronauti a un’esperienza di addestramento rigoroso utilizzando un congegno che è stato definito “mostruoso” e simile a una tortura. L’apparecchio, soprannominato “Navy Kraken”, è lo stesso dispositivo rotante usato dalla Marina degli Stati Uniti per addestrare i suoi soldati, e la NASA spera che aiuti gli astronauti a prepararsi agli effetti disorientanti del volo spaziale.

La macchina, che assomiglia a una grande lavatrice, è destinata a far ruotare gli utenti con una potenza enorme, generando un’esperienza di movimento intenso. La NASA intende sviluppare tecniche per ridurre la diffusione della cinetosi tra gli astronauti, un fenomeno tipico delle missioni spaziali.

NASA inizia un nuovo addestramento

La cinetosi, caratterizzata da sensazioni come la nausea, è una difficoltà di viaggio ben nota. Le conseguenze del mal d’auto, del mal di mare o del mal d’aria possono essere devastanti. Gli esperti ritengono che il Navy Kraken sarà utilizzato come strumento di addestramento per aiutare gli astronauti ad acquisire resistenza contro gli effetti disorientanti del volo spaziale.

L’ex astronauta Douglas Wheelock ha descritto il suo incontro con la cinetosi, una sorta di mal d’auto, poco dopo il lancio di uno Space Shuttle. Ha paragonato l’impressione a quella di essere su una giostra infinita. Data l’imprevedibilità delle variazioni di gravità che gli astronauti devono affrontare, è fondamentale che si preparino psicologicamente a un probabile disorientamento.

Il Navy Kraken può ruotare su sei assi, consentendo di ricreare circostanze di volo complicate, impossibili da riprodurre sulla Terra. Queste simulazioni includono circostanze che inducono vertigini e nausea, offrendo agli astronauti un ambiente di addestramento realistico.

Senza dubbio, la vita di un astronauta è piena di pericoli e richiede un’enorme forza fisica e mentale. La volontà della NASA di sottoporre i propri astronauti al “tormento” del Kraken della Marina indica la sua dedizione a garantire la prontezza e il benessere dei passeggeri spaziali.

Se guardiamo al futuro dei viaggi spaziali e alla possibilità di viaggi più lunghi, diventa sempre più importante addestrare gli astronauti a destreggiarsi nell’ambiente unico e talvolta confuso dello spazio. Sebbene l’addestramento possa essere impegnativo e intensivo, è un passo importante verso la scoperta scientifica e l’esplorazione umana oltre il nostro pianeta natale.