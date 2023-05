ho-mobile-amplia-i-piani-dati-a-prezzi-convenienti-per-i-suoi-utenti-e-non-solo

ho.Mobile, un operatore virtuale di telecomunicazioni, ha introdotto nuovi pacchetti flat con una notevole quantità di dati a prezzi moderati. I clienti possono scegliere tra tre piani dati: 230 Gb, 180 Gb o 130 Gb, tutti comprensivi di minuti ed SMS illimitati. Questi pacchetti, inizialmente offerti fino al 30 aprile 2023, sono stati ora prorogati fino al 14 maggio 2023, offrendo agli acquirenti un periodo di tempo supplementare per approfittare di queste offerte.

Per poter usufruire di queste offerte, i clienti devono richiedere la portabilità del numero di cellulare presso gli operatori scelti, come Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri. La serie Super Giga +30GB offre 30 Gb di dati in più al mese rispetto ai precedenti pacchetti di mercato, rendendola un’opzione interessante per gli abbonati.

ho.Mobile sta preparando nuove offerte

Gli attuali abbonati a ho.Mobile sulla rete Vodafone hanno avuto accesso a questi bundle per molte settimane utilizzando l’app ufficiale. Anche i clienti di Kena, DigiMobil, Feder Mobile ed Enegan possono ora usufruire di questi programmi.

Ho. Mobile fornisce i pacchetti ho. 6,99 100 Gb e ho. 8,99 150 Gb per i clienti che scelgono di attivare un nuovo numero. Questi piani prevedono limiti significativi di dati e minuti illimitati verso le linee nazionali fisse e mobili a prezzi convenienti.

I clienti che passano da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile possono scegliere tra diverse opzioni. Il piano ho. 11,99 50 Gb e il piano ho. 13,99 150 Gb includono chiamate, SMS e limiti di dati illimitati.

È importante notare che i costi di attivazione variano a seconda dell’operatore. Alcuni clienti possono essere esenti dal pagamento di un costo di attivazione, mentre altri possono essere costretti a pagarlo. Una nuova campagna in collaborazione con i negozi Carrefour offrirà ai clienti un buono spesa di 5 euro per supermercati selezionati in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

I clienti possono risparmiare su internet, conversazione e messaggistica con i pacchetti flat di ho.Mobile con i suoi pacchetti flat. Queste offerte rispondono a una varietà di esigenze e interessi, rendendo più semplice la scelta del piano più adatto alle proprie esigenze. Con l’estensione di questi incentivi, gli utenti avranno più tempo per approfittare dell’eccezionale valore e dei vantaggi di Ho. Mobile e dei suoi vantaggi eccezionali.