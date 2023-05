sponsor

Anche in questa prima parte di maggio ci sono notizie molto confortanti per gli italiani e per i pagamenti delle bollette di luce e gas. Dopo una stagione quasi infinita caratterizzata dai rincari per il fabbisogno energetico, in questo 2023 i prezzi per le componenti elettriche e di gas sono in perenne calo.

Bollette, finalmente la riduzione sui costi di gas e luce

Importanti novità ci sono per quanto concerne i costi dell’energia elettrica. Contrariamente ad un mercato in perenne calo, in questo mese di maggio i costi segnano sino al meno 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche rispetto allo scorso inverno, i prezzi della luce sul mercato libero sono scesi sino al 30%.

Anche se con percentuali minori, anche i prezzi per il gas sono scesi in maniera repentina. Rispetto allo scorso inverno, coloro che hanno un piano per il gas sul mercato libero potranno risparmiare sino al 20% sulle loro bollette.

Queste riduzioni sui costi delle bollette potrebbero portare a sconti, in prospettiva annua, di centinaia di euro per i contribuenti italiani. Gli sconti dovrebbero essere anche superiori nel corso dell’anno, qualora si confermi il trend in discesa per i prezzi delle forniture energetiche anche in primavera inoltrata ed in estate.

La controtendenza di un aumento leggero sulle bollette potrebbe però esserci sul piano delle tasse. Dopo il fondo 21 miliardi previsto in legge di bilancio dal Governo a dicembre, le nuove risorse da mettere in campo per il Governo prevedono una spesa di 5 miliardi. Gli italiani avranno sempre lo sconto su IVA e componenti aggiuntive per il gas, ma ritroveranno a breve le componenti aggiuntive in forma piena sulle bollette dell’energia elettrica.