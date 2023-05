sponsor

WhatsApp si appresta ad introdurre una nuova incredibile funzione che permetterà a tutti i consumatori di godere di tutto ciò che hanno sempre desiderato, la perfetta occasione che permetterà alla stessa applicazione di superare di gran lunga le aspettative, e ricacciando alle spalle Telegram, rivale agguerrita che ultimamente è tornata alla ribalta con un incredibile quantitativo di nuove funzioni.

Gli utenti che sono solitamente abituati ad utilizzare WhatsApp, spesso si sono dovuti scontrare con alcune piccole mancanze, che la stessa Meta è stata in grado di supplire nel corso del tempo, ad esempio con l’introduzione degli auto-messaggi, o ancora meglio la possibilità di cancellare gli stessi (anche se entro un periodo di tempo limitato). La domanda che molti si pongono è più che lecita, cosa ci riserverà il futuro?

WhatsApp, l’aggiornamento più inaspettato sta per arrivare

Per rispondere al vostro quesito è necessario analizzare le versioni beta, ovvero release che la stessa Meta rilascia a coloro che si sono dichiarati disponibili a testare le nuove funzionalità. In un futuro non troppo lontano potremo finalmente modificare i messaggi, godere di uno stato molto più simile alle stories di Instagram, ma anche semplicemente avviare in automatico la riproduzione delle GIF.

Quante volte vi è capitato di scorrere i messaggi e di dover premere il pulsante per avviare la riproduzione? procedura a prima vista assolutamente semplice, ma che alla lunga può arrecare noia e fastidio a molti di noi. Per ovviare a questa piccola difficoltà con la quale ci siamo più volte scontrati, ecco arrivare l’avvio automatico.