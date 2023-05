sponsor

In occasione della Festa della Mamma, OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, offre promozioni esclusive su una selezione di prodotti del suo ecosistema solo su OPPO Store. Dagli smartphone flagship ai dispositivi audio e wearable, OPPO offre un’ampia varietà di scelta per trovare il regalo ideale per tutte le mamme smart che hanno bisogno di un alleato tecnologico capace di accompagnarle nei loro impegni quotidiani.

L’ecosistema OPPO offre una vasta scelta di prodotti innovativi e all’avanguardia perfetti per ogni mamma a seconda delle sue esigenze. Da oggi, 5 maggio, fino al 15 maggio saranno disponibili una serie di prezzi vantaggiosi sui bundle della Serie FindX5, Reno8 e su alcuni prodotti IOT selezionati.

Per le mamme che non vogliono rinunciare a nulla, i bundle della serie Find X5, per foto senza precedenti anche nelle ore notturne, e quelli Reno8, noto per il design elegante e raffinato e per le performance fotografiche avanzate per ritratti senza tempo, abbinato agli auricolari OPPO Enco Free2i o Enco Buds2, sono il regalo ideale.

Ecco i dettagli dell’abbinata 1 :

OPPO Find X5 Pro in bundle con OPPO Enco Free2i a 999,99€ invece di 1099,99€;

invece di 1099,99€; OPPO Find X5 in bundle con OPPO Enco Free2i a soli 599,99€ al posto di 699,99€;

al posto di 699,99€; OPPO Find X5 Lite in bundle con OPPO Enco Buds2 al prezzo di 379,99€ invece di 399,99€;

invece di 399,99€; OPPO Reno8 Pro in bundle con OPPO Enco Free2i scontato a 699,99€ invece di 749,99€;

invece di 749,99€; OPPO Reno8 in bundle con OPPO Enco Free2i a 469,99€ al posto di 599,99€;

al posto di 599,99€; OPPO Reno8 Lite in bundle con OPPO Enco Buds2 al prezzo di 329,99€ invece di 389,99€.

Anche OPPO A78, lo smartphone capace di diventare un accessorio elegante e raffinato noto per l’esclusiva lavorazione satinata OPPO Glow, è disponibile nelle sue versioni da 4/8+128GB in bundle con OPPO Enco Buds 2 scontato rispettivamente a 259,99€ e 289,99€.

Ma non è finita qui, OPPO Watch Free nella colorazione Gold, perfetto per le mamme più sportive grazie al monitoraggio di 100 modalità di allenamento, è acquistabile in bundle con OPPO Enco Buds2 a soli 69,99€