TIM Power Supreme Web Easy a 7,99 euro con 150GB insieme alla Wonder

Il mondo della telefonia mobile attualmente è davvero difficile da interpretare, soprattutto per il dominio imposto dai gestori virtuali. Ci stanno provando però in tutti i modi i provider più blasonati come TIM, i quali hanno fatto la storia della telefonia in Italia.

TIM ha due offerte stratosferiche dalla sua parte: ecco la Power Supreme Web Easy e la Wonder

C’è un’offerta davvero vantaggiosa ma solo per alcuni clienti che passano da determinati gestori direttamente a TIM. Stiamo parlando di coloro che hanno un’offerta con Iliad, gestori virtuali in generale e in particolar modo Poste Mobile. Tutti questi utenti, potranno scegliere l’ultima arrivata in casa TIM, ovvero la nuova Power Supreme Web Easy. Si tratta di una soluzione molto vantaggiosa per quanto riguarda il prezzo e ma anche i contenuti. Al suo interno sarà possibile notare minuti ed SMS illimitati verso tutti i provider e 150 giga disponibili in rete 4G per navigare sul web. Il prezzo è davvero molto basso: solo 7,99€ al mese.

Non è però finita qui, visto che TIM ha pensato anche ad altri gestori, in particolar modo ad ho. Mobile e a Lycamobile Plus. Per questi clienti è arrivata la TIM Wonder, offerta con un prezzo un tantino più alto rispetto alla promozione precedente. Coloro che potranno sottoscriverla infatti dovranno accontentarsi di pagare 9,99€ al mese, ottenendo contenuti abbastanza interessanti. La promozione infatti comprende al suo interno 50 giga per navigare in rete 4G ma anche chiamate e messaggi senza limiti verso tutti. Ovviamente, in base al gestore con cui vi trovate, potrete avere un’offerta differente: state però tranquilli che a pensarci sarà sempre TIM.