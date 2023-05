TIM, offerta da 150GB in 5G distrugge Vodafone facilmente

Con ogni probabilità questo sarà il periodo migliore per cambiare gestore vista la grande attività dei provider in merito al lancio di nuove offerte. La convenienza senza precedenti mostrata soprattutto da alcune aziende, sta mettendo in moto un meccanismo che in molti si aspettavano: il cosiddetto “valzer degli utenti“. Molti cambieranno il proprio provider di fiducia per andare verso un’altra direzione, dove magari troveranno più contenuti e soprattutto un prezzo più basso. A contribuire fortemente ci sta pensando TIM, che per recuperare utenti ha scelto di indirizzare le proprie forze su una promo in particolare.

Si tratta della nuova Power Supreme, offerta mobile che al suo interno vede presenti contenuti importanti tra minuti, SMS e giga.

TIM mette in campo tutta la sua forza ed esperienza: ecco la Power Supreme con 150GB in 5G

Oggi parliamo di un’offerta davvero interessante visto che viene lanciata da uno dei gestori più importanti del mondo della telefonia mobile italiana. TIM gode infatti di grande considerazione da parte del pubblico, soprattutto perché alla sua rete si appoggiano tanti altri provider minori.

Oggi l’offerta di cui si discute prende il nome di Power Supreme, la quale mostra davvero tanto sia sotto il profilo della convenienza che sotto il profilo dei contenuti. Il suo prezzo mensile è di soli 7,99€, con la soluzione che viene destinata agli utenti provenienti da Iliad, Poste Mobile ed altri MVNO.

Coloro che la sottoscriveranno potranno avere minuti senza limiti verso tutti i gestori con messaggi senza limiti ma soprattutto 150 giga per navigare in 5G ogni mese.