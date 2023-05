Auricolari TWS Sony WF-C700N: l’esperienza c’è e si sente!

Sony sa decisamente il fatto suo in materia di audio (non scordiamoci il Walkman!), in realtà la loro qualità si riconosce in tanti loro prodotti, che però spesso fa lievitare il prezzo.

Fortunatamente stavolta la qualità non ha fatto lievitare eccessivamente il prezzo, davvero competitivo, per contrastare i tanti produttori di smartphone che producono anche auricolari true wireless.

Design ed ergonomia

In confezione troviamo il cofanetto, la manualistica, il cavo di ricarica e un set di gommini per meglio adattare gli auricolari al nostro condotto uditivo.

Il cofanetto è a forma di capsula, molto leggero, ma realizzato in plastica poco pregiata al tatto e la cerniera di apertura sembra leggermente cheap.

L’ancoraggio degli auricolari è magnetico, molto forte ed è impossibile farle cadere, ma sono difficili da estrarre.

Le WF-C700N sono state pensate per non sporgere dall’orecchio per consentirci di poggiare la testa al cuscino senza darci fastidio.

In effetti l’ingombro è poco, ma se appoggiamo la testa da qualche parte comunque la presenza dell’auricolare si avverte ed è fastidiosa.

Non è molto agevole incastrarle nella posizione giusta nelle nostre orecchie e non le ho trovate tra le più confortevoli.

D’altro canto sono molto stabili e non cadono e sono anche certificate IPX4.

Sono disponibili in diverse colorazioni: bianco, nero, azzurro chiaro e verde salvia

Non sono presenti comandi touch ed è necessario premere sulla zona centrale, una soluzione che ha consentito di mantenere il prezzo più competitivo e che funziona bene, solo un po’ un peccato non avere la gesture per regolare il volume (si può sopperire con “clic” sull’auricolare sinistro ma non è altrettanto pratico).

Qualità Audio e Cancellazione Rumore

La cancellazione del rumore non è aggressiva, al punto che è difficile percepirne l’entrata in funzione nell’immediato, non c’è uno stacco brusco.

Ideali per quelle persone che trovano la cancellazione attiva del rumore un po’ fastidiosa.

Comunque in ambienti come la metropolitana con rumori a bassa frequenza agiscono sufficientemente bene.

Dove invece queste WF-C700N mostrano la loro qualità è in ascolto di musica e contenuti multimediali: i bassi sono presenti ma non esasperati per consentirci di apprezzare bene anche le tonalità alte e la latenza è bassa.

Si percepisce davvero una grande attenzione, che merita di essere sfruttata con qualche servizio streaming in alta qualità o qualche file audio in formato FLAC.

App, Funzioni e Autonomia

L’applicazione Sony Headphones è completissima, davvero tante le opzioni e le funzioni disponibili, forse pure troppe!

Particolare è il riconoscimento del movimento e dello scenario, le cuffie saranno in grado di capire se siamo fermi o in movimento adattando la cancellazione del rumore di conseguenza.

Una feature che funziona così così.

Interessante davvero anche l’Audio Reality 360°, che per funzionare necessità però un app di streaming musicale supportata e il Digital Sound Enhancement Engine, una tecnologia di upscaling progettata per migliorare la qualità dei file audio compressi di bassa qualità.

Buona l’autonomia di 7,5 ore + 7,5 ore dal cofanetto.

Fortunatamente non manca il supporto ai Codec AptX HD ed è anche possibile collegare contemporaneamente due dispositivi tramite Bluetooth.

Molto completo l’equalizzatore, con tanti scenari preimpostati.

Si comportano bene in chiamata, cancellando abbastanza bene il fruscio del vento dalla nostra voce a beneficio dei nostri interlocutori che ci sentiranno molto chiaramente.

Altrettanto personalizzabili sono anche i comandi a pulsante, che risultanto più precisi dei comandi touch.

Potete anche richiamare l’assistente vocale con una pressione prolungata dell’auricolare destro.

Stranissimo poi il test di verifica di corretto posizionamento delle cuffie nel vostro padiglione: avviene sfruttando la fotocamera, a differenza dei test audio dei competitors.

Prezzo e conclusioni

Prezzo di listino di circa 130 euro, si trovano già anche a meno di cento euro.

Questo li rende interessanti in quanto, ad un prezzo ragionevole, offrono una qualità in riproduzione audio e in chiamata superiore a quella di tanti costruttori di smartphone che si sono buttati nella produzione di Auricolari TWS.