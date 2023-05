sponsor

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio 2023 l’operatore WindTre partecipa all’edizione 2023 di FalComics, il festival del fumetto e della cultura del pop che si terrà a Falconara Marittima organizzato da LEG Live Emotion Group.

Per l’occasione YOUNG 5G, l’offerta pensata per gli under 30, diventerà SPECIAL con un costo di attivazione a 0 euro nella versione credito residuo. Ricordiamoci insieme cosa comprende.

WindTre Young 5G diventa Special per qualche giorno

WindTre Young prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati mensile validi in 4G e 4.5G, il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Mentre WindTre Young+ 5G prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati mensile validi anche in 5G, il tutto al prezzo di 12,99 euro al mese con addebito su credito residuo.

Per quanto riguarda invece le attivazioni online, anche in questo caso non è stato apportato alcun cambiamento. Infatti, il costo di attivazione è rimasto gratuito in promozione. Per i professionisti con partita IVA, invece, è disponibile l’offerta SUPER FIBRA PROFESSIONAL fino a 200 mega con voucher connettività al costo di 11,49 euro al mese per 24 mesi, solo in abbinamento con l’offerta Mobile Professional.

Inoltre, per non perdere alcuna opportunità di business, c’è la possibilità di aggiungere una seconda linea professional a 10 euro in più al mese e con l’opzione ‘più sicuri ufficio è possibile navigare in sicurezza da rete fissa, gratuitamente, per il primo mese.