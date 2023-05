Fastweb, costa solo 7 euro al mese la promo con 100GB in 5G

sponsor

Sembra che il periodo migliore per sottoscrivere un’offerta mobile possa essere proprio questo in riferimento al mese di maggio. Tanti utenti infatti stanno cercando di passare dall’altra parte del fiume, abbandonando il proprio provider che ormai non fornisce più garanzie. Fastweb è uno di quelli più attivi nel recupero dei nuovi clienti, soprattutto grazie alle offerte che sta proponendo ultimamente.

Ce ne sarebbe una in particolare che conclude la rassegna delle offerte di maggio, la quale è attivabile da tutti e in grado di fornire la navigazione in rete 5G. Ricordiamo che tale facoltà viene concessa da quasi tutti i gestori con un pagamento supplementare sul prezzo dell’offerta.

Fastweb: lanciata una nuova offerta, è la più conveniente del mercato e garantisce la connessione in 5G

La promozione che Fastweb mette a disposizione questa volta ha un prezzo mensile che corrisponde a 7,95€ al mese per sempre. Il tutto non è rapportato a quelli che sono i contenuti, visto che chiunque dovesse leggere di un prezzo del genere non si aspetterebbe di certo grande abbondanza.

In realtà Fastweb fa il contrario, concedendo a chi sottoscrive questa promo tanti minuti, messaggi e connessione ad internet. Questa volta è infatti possibile avere dalla propria parte un’offerta mobile che include addirittura 100 giga di connessione dati usando la rete 5G. Le chiamate sono senza limiti verso tutti i numeri fissi ma anche mobili, mentre per quanto riguarda i messaggi ce ne sono 100. La spedizione della scheda SIM presso il domicilio del cliente sarà gratuita, senza costi aggiuntivi.