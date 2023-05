Fastweb Mobile propone 100 GB con minuti ed SMS

Da alcune settimane, alcuni già clienti Fastweb hanno la possibilità di invitare amici e conoscenti ad attivare una SIM Fastweb Mobile con un’offerta dedicata.

Quest’ultima include minuti, SMS e 100 Giga 5G al prezzo scontato di 6,95 euro al mese, utilizzando il codice promozionale della nuova iniziativa Porta un Amico. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fastweb Mobile con Porta un Amico

Tramite questa iniziativa il già cliente Fastweb selezionato può quindi invitare amici e conoscenti ad attivare un’offerta Fastweb Mobile a prezzo scontato. In particolare, viene proposta l’attuale offerta Fastweb Mobile lanciata dal 1° Aprile 2023 con minuti illimitati, 100 SMS e 100 Giga, ma in questo caso al prezzo scontato di 6,95 euro al mese invece del costo standard di 7,95 euro al mese, quindi con uno sconto di 1 euro al mese rispetto al prezzo disponibile per tutti i nuovi clienti.

L’offerta a prezzo scontato è dedicata ai nuovi clienti di rete mobile Fastweb, e per attivarla si dovrà utilizzare il “codice promo” univoco che è stato fornito dal già cliente Fastweb selezionato. Alcuni già clienti Fastweb potranno generare, accedendo alla propria Area Clienti, fino ad un massimo di 5 codici da comunicare ai propri amici.

Come riportato nel regolamento dell’iniziativa, i già clienti potranno generare i codici promozionali dell’iniziativa Porta un Amico di Fastweb dalla sezione dedicata nell’app MyFastweb fino al 31 Maggio 2023, salvo eventuali cambiamenti. Come indicato nella mail, l’offerta potrà essere attivata sia online, tramite un link dedicato al relativo codice promozionale, oppure in un negozio Fastweb comunicando il codice univoco generato dal cliente invitante.