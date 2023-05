Vodafone PAZZA a maggio, due offerte distruggono TIM con 200GB in 5G

Da quando la telefonia mobile ha cominciato ad introdurre nuovi gestori nel suo organigramma, la scena è nettamente cambiata. Gli utenti che credevano di non cambiare mai gestore nel corso della loro vita, alla fine lo hanno fatto eccome. La scelta è ricaduta su quei provider che hanno garantito un risparmio mensile, oltre a tanti contenuti di buon livello. Il caso dei gestori virtuali è sotto gli occhi di tutti, con una crescita smisurata che è avvenuta soprattutto negli ultimi quattro anni. Tutto questo però è stato contrastato a gran voce dai provider più blasonati, tra i quali c’è anche il nome di Vodafone.

L’azienda che in Europa riveste un ruolo fondamentale, visto che viene definita come la migliore in assoluto per la telefonia mobile, è ritornata alla carica.

Vodafone distrugge la concorrenza a colpi di nuove offerte, ce ne sono due che arrivano fino a 200 giga

Sono nate due offerte che fanno capo ad una gamma tutta nuova, ovvero la Silver. Queste sembrano molto simili tra loro ma differiscono per alcuni contenuti e soprattutto per il prezzo mensile. Se infatti la prima offerta riesce ad offrire 150 giga in rete 5G, la seconda arriva addirittura a 200. Per quanto riguarda poi il resto dei contenuti, ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti in entrambe le promozioni. Il prezzo mensile della prima corrisponde a 7,99€ al mese per chi la sottoscrive, mentre il secondo prezzo, quello della seconda offerta, è di 9,99€ al mese.

Se volete avere queste promozioni, dovrete solo sperare in un contatto da parte di Vodafone tramite chiamata o messaggio.