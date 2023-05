Vodafone, maggio pieno di giga con le Silver che partono da 7€ al mese

La volontà di Vodafone di primeggiare è sempre la stessa, quella che ha sempre contraddistinto il gestore durante i suoi anni di carriera in territorio italiano.

Ricordiamo inoltre che sono tantissimi gli utenti che sottoscrivono ogni anno una promozione di Vodafone in giro per l’Europa, continente nel quale viene definito come il miglior gestore in assoluto. Il merito è della grande connettività di rete, la quale risulta una delle più performanti in assoluto.

Vodafone insidia la concorrenza con due offerte stratosferiche che arrivano 200 giga in 5G, ecco i dettagli

Dopo aver visto per grandi tratti il dominio della concorrenza, Vodafone ha scelto di mettere in campo tutte le sue forze. Per questo motivo l’azienda ha mostrato a tutti la sua nuova gamma di offerte, la quale risponde sempre allo stesso nome, ovvero Silver.

Dopo le altre promozioni, che molti hanno avuto anche modo di vedere in TV durante la pubblicità, sono arrivate le nuove. Queste due offerte, mostrano tutta la qualità di Vodafone con il 5G che viene offerto praticamente gratis.

Partendo dalla prima offerta, ecco al suo interno tutto quello che serve per avere una promo completa. Ci sono infatti minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili in Italia, 1000 messaggi verso tutti i provider ma soprattutto 150 giga per navigare sul web. Il prezzo è di 7,99€ al mese.

A seguire ecco l’altra promozione, anche in questo caso dotata di minuti illimitati verso tutti e di 1000 messaggi verso tutti. Ci sono qui però 200 giga disponibili per navigare sul web, il tutto per un prezzo di 9,99€ al mese.