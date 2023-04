CoopVoce, SOLO 3€ al mese per avere minuti, SMS e giga

Tutti i gestori che si stanno confrontando nel mondo della telefonia mobile, stanno cercando di avanzare il passo. L’obiettivo è portare dalla propria parte quanti più nuovi utenti possibile, proponendo contenuti in quantità e prezzi che non scadono mai. CoopVoce, celebre provider virtuale, è maestro in questo e con la sua linea EVO ne sta dando dimostrazione. Sono infatti nate due proposte molto diverse tra loro che incarnano però lo stesso ideale di convenienza.

CoopVoce propone la nuova EVO da 3,90€ al mese e la sua promo migliore a 8,90€ al mese, ecco i dettagli

Ci voleva una grande gestore per tenere testa alla concorrenza e CoopVoce è uno di questi.

L’esempio della grande reazione sta proprio nelle due promozioni mobili che sul sito ufficiale mostrano i loro contenuti e il loro prezzo. Si tratta dei due opposti, ovvero della promo meno costosa e di quella più costosa, le quali mostrano quindi tratti in alcune parti molto simili mentre in altre estremamente diversi.

La prima offerta di CoopVoce è la EVO 150, soluzione che nonostante abbia aumentato il prezzo resta sempre accessibile con i suoi 8,90€ al mese. Al suo interno sarà possibile trovare minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi verso tutti e 150 giga di connessione ad internet in 4G. A seguire ecco la nuova offerta: si tratta della EVO Essential. Solo 3,90€ al mese basteranno per avere minuti senza limiti, 500 messaggi e 3 giga per connettersi al web ogni giorno in 4G.

Ovviamente ci sono anche altre proposte, ma queste erano le più interessanti sia per chi vuole avere il massimo che per chi vuole spendere di meno.