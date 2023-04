Il nuovo volantino di Expert vuole tracciare un solco tra l’azienda e tutte le dirette concorrenti del mercato, promettendo al singolo consumatore un risparmio inedito ed esclusivo, che aiuterebbe a spendere poco su ogni singolo prodotto che si andrà ad aggiungere effettivamente al carrello.

Il risparmio è da urlo nella campagna promozionale corrente di Expert, arrivano infatti i migliori prodotti scontati, con la spedizione a domicilio per i singoli utenti che vorranno acquistare dal divano di casa, sebbene comunque potrebbe essere a pagamento, a prescindere dalla dislocazione sul territorio. Per non dover aggiungere nemmeno un centesimo all’acquisto, consigliamo comunque di ricorrere al punto vendita fisico.

Expert, tutti i migliori prezzi da cogliere nei negozi

Il volantino Expert attualmente attivo ovunque in Italia è pronto a riservare ottime sorprese per tutti coloro che pensano di spendere poco sull’acquisto di prodotti di ottimo livello, come dimenticarsi dell’Apple iPhone 14, disponibile a soli 999 euro (ricordiamo che è la variante da 256GB), passando anche per il Samsung Galaxy S22, il top assoluto del 2022, oggi in vendita per tutti a soli 599 euro.

Sempre restando all’interno della campagna promozionale di Expert è possibile trovare innumerevoli prodotti di ottimo livello a meno di 400 euro, tra questi troviamo Xiaomi 12 Lite, Oppo A78, Redmi A1, Redmi Note 11 Pro, Galaxy A53, Galaxy A13 o similari. Ogni dispositivo che viene incluso nel volantino è distribuito con garanzia di 24 mesi ed anche completamente no brand.