Il prezzo dei Dogecoin è salito alle stelle, parliamo di un aumento di quasi il 15.000% dal suo lancio, ma è sceso dell’88% rispetto al suo massimo storico di maggio 2021.

I meme hanno contribuito a spingere questo token e pagare guadagni che ha in gran parte restituito. I possessori di Dogecoin infatti sperano che possa andare di nuovo “sulla luna“.

Il prezzo storico massimo di Dogecoin è di poco inferiore a 0,74 cent. E se raggiunge 1 euro per token, ciò si traduce in un aumento di 12 volte rispetto al prezzo odierno.

Non sorprende che l’azione dei prezzi di Dogecoin, come quella di molte criptovalute, sia guidata in gran parte dalla speculazione e dai cicli di hype. Questo comportamento si è trasferito anche alle risorse digitali, per questo molti proprietari di criptovalute ne hanno beneficiato.

Una svolta davvero incredibile per i Doge

Forse l’influenza più evidente è il sostegno del pubblico e dell’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk. I suoi tweet possono far salire rapidamente il prezzo, ma l’eccitazione svanisce abbastanza presto. Più recentemente, Musk ha anche cambiato il logo di Twitter con l’immagine di un cane Shiba Inu, che Dogecoin usa come mascotte e rappresentazione. Non sorprende che questo abbia fatto salire il prezzo in pochissimo tempo, ma ora è sceso di circa il 12% dal recente massimo del 4 aprile.

Inoltre, i sostenitori credono che presto Twitter implementerà i pagamenti con Dogecoin nell’app. La speculazione è che ciò aumenterebbe drasticamente l’utilità del token, sostenendo la domanda e facendo salire il prezzo. Tuttavia, questo deve ancora realizzarsi.