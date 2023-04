Che si tratti di evitare di lasciare il telefono in carica durante la notte o di spegnerlo per dare una piccola pausa alla batteria, siamo sempre alla ricerca di modi per preservare la vita delle nostre batterie.

Per aiutare a separare la scienza dal folklore, ecco alcuni consigli che ti aiuteranno a prolungare la vita dello smartphone.

Caricare il telefono in modalità aereo lo rende più veloce

Per velocizzare la ricarica del telefono quando sei di fretta puoi metterlo in modalità aereo. La modalità aereo significa che tutte le frequenze radio sono disattivate, quindi non avrai alcun dato cellulare e, con alcuni telefoni, anche le tue connessioni Bluetooth e Wi-Fi verranno interrotte.

In teoria, dato che il tuo telefono sta facendo meno lavoro, la batteria dovrebbe caricarsi più velocemente. Tecnicamente è vero, anche se la differenza di velocità risulta essere piuttosto minima. Una prova di CNET nel 2014 ha rilevato che l’attivazione della modalità aereo ha ridotto il tempo di ricarica solo di quattro minuti.

Wi-Fi e Bluetooth in background consumano la batteria

A parte lo schermo, uno dei maggiori consumi della durata della batteria è l’energia che il tuo telefono spreca cercando di trovare e connettersi a reti Wi-Fi o dati. Se hai mai notato che la batteria precipita mentre sei su un treno, probabilmente è perché il tuo dispositivo sta facendo gli straordinari per connettersi a una rete mobile.

Se riesci a connetterti a qualcosa di stabile, ad esempio se c’è il WiFi sul treno, probabilmente è meglio connettersi a quello. Ridurre la luminosità dello schermo e il tempo necessario al telefono per andare in standby sono altri semplici modi per prolungare la durata della tua batteria.