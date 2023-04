Canone Rai ADDIO con la proposta di SALVINI, ciao anche al BOLLO

La situazione in Italia diventa sempre più aspra vista la grande crisi che sta attraversando il paese. L’innalzamento dei costi e l’inflazione che continua il suo percorso ascensionale, non stanno facendo altro che pesare sulle tasche degli italiani. A tal proposito alcune tasse come il bollo auto e il canone Rai vengono viste con ancor più odio dai cittadini.

Parlano di quest’ultimo, potrebbe ben presto arrivare una sorta di riforma, o almeno c’è la possibilità che possano essere vagliate delle modifiche. Queste le dichiarazioni da parte di Matteo Salvini, attualmente segretario della Lega:

“Ci sarà da fare una riflessione sul canone, su quello che costa la Rai, su certi superstipendi e sugli agenti esterni“. Ai microfoni di Telelombardia, Salvini ha parlato chiaro lasciando trasparire l’idea che “bisogna togliere il canone Rai dalla bolletta e lavorare per ridurlo, abbassarlo o, come in altri Paesi europei, per eliminarlo”. “Va ripensato profondamente il ruolo del servizio pubblico” anche guardando a come funziona “in altri Paesi europei”.

Canone Rai sotto osservazione, ma il problema resta il bollo auto: in alcune regioni si può non pagare ma a condizioni specifiche

Se per quanto riguarda il canone Rai potranno sopraggiungere dei provvedimenti nel futuro prossimo, il bollo auto sembra voler restare saldamente in vigore.

La tassa di possesso per i veicoli infatti è di ordine regionale, per cui cambia veramente tutto. Ogni regione infatti gestisce la tassa a modo proprio, con la Lombardia e il Piemonte che ad esempio, per coloro che acquistano un’auto elettrica, non prevedono alcun tipo di tassa da pagare.