Canone RAI e bollo auto, il nuovo DECRETO per digli addio

Chi in questo momento sta leggendo questo articolo, odierà di certo il canone RAI. La verità è che un gran numero di italiani ancora non si capacita del perché di questa tassa, la quale insieme al bollo auto rappresenta forse ciò che l’italiano medio proprio non accetterà mai.

Per quanto concerne quest’ultimo, imposta regionale, bisogna sapere che in Lombardia e in Piemonte c’è un regolamento a parte. Coloro che acquistano un’auto elettrica possono evitare di pagare il bollo.

Per quanto riguarda invece il canone RAI, sono esenti tutti coloro che superano i 75 anni di età, coloro che non raggiungono la soglia minima di reddito e coloro che non hanno una TV in casa. Sarebbe però arrivato ultimamente anche un Decreto Legge che aprirebbe nuovi spiragli su un possibile addio al canone.

Canone RAI, l’addio potrebbe arrivare dopo il nuovo Ddl presentato ufficialmente da Matteo Salvini

Parlando esclusivamente del canone Rai, un nuovo Decreto Legge presentato ufficialmente in Senato da Salvini potrebbe sancire la fine della tanto odiata tassa.

Questo è quanto compare all’interno del nuovo Ddl presentato:

“Risulta oggi anacronistico e soprattutto ingiusto, in quanto è dovuto per la semplice detenzione di apparecchi atti o adattabili a ricevere un segnale.

Inoltre, laddove sussista ancora oggi l’impossibilità di accesso alla rete o l’impossibilità di fruizione del servizio da parte degli utenti per motivi estranei alla propria volontà, il pagamento del canone di abbonamento non è dovuto.”

Viene dunque ribadito con forza che il canone Rai non è assolutamente dovuto. All’interno della bozza del Decreto Legge vengono riassunte anche delle modifiche che potrebbero essere apportate dopo l’eventuale approvazione. Più precisamente nell’articolo 5 è chiaro come l’idea sia quella di cambiare anche l’organizzazione interna della RAI.