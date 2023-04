Migliaia di clienti di TIM in tutta Italia si sono lamentati nell’ultimo mese di interruzioni e problemi tecnici che la società ha attribuito ad un malfunzionamento non previsto di un collegamento internazionale.

Gli utenti dalla città nord di Milano fino al capoluogo siciliano Palermo hanno segnalato problemi, e il problema si è principalmente focalizzato sui servizi Internet di rete fissa come la Fibra e l’ADSL.

Un problema per chi vede partite in streaming

Ci sono stati sopratutto molti tifosi di calcio che non hanno potuto vedere la partita in streaming a causa delle continue interruzioni, penalizzata sopratutto la visione della Serie A e le partite di punta della domenica.

“E’ stato rilevato un problema di interconnessione internazionale che impatta sul servizio a livello nazionale. Sono in corso analisi per risolvere il problema“, ha detto un portavoce di TIM.

Nonostante questa comunicazione, non c’è stata alcuna indicazione da parte della società durante le settimane successive. Sembra infine che i problemi fossero causati da hacker, ha riferito l’agenzia di stampa italiana ANSA in un articolo alcune settimane fa.

TIM, prima di proprietà dello stato, ora è al centro di una lotta per l’acquisizione da parte del gruppo di private equity KKR che ha presentato un’offerta non vincolante per l’acquisto della sua rete.

TIM ha inoltre lanciato la “Growth Platform“, un nuovo modello di innovazione che punta sulla collaborazione industriale con aziende ad alto potenziale: l’obiettivo è quello di accelerarne la crescita. Il programma prevede lo scouting e la selezione di medie imprese innovative, operanti nel mercato consumer o enterprise, con le quali attivare partnership industriali.