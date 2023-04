WhatsApp ha deciso di investire sempre più risorse per migliorare ed ampliare gli strumenti a disposizione dei gruppi. Le conversazioni allargate a più utenti oramai rappresentano un vero e proprio must per gli iscritti alla piattaforma di messaggistica istantanea. Ogni utente, oramai, è iscritto in almeno un gruppo con altri partecipanti.

WhatsApp, le nuove funzioni per gli amministratori

Negli ultimi anni WhatsApp ha già garantito una serie di novità molto interessanti legate ai gruppi. Tra queste, è possibile ricordare: la possibilità di silenziare le notifiche, la presenza di chiamate e videochiamate allargate a più utenti e la possibilità di rispondere ad un messaggio di un singolo partecipante in privato. Per il futuro a breve e medio termine l’obiettivo di WhatsApp resta quello di proteggere la sicurezza ed ampliare la privacy e la riservatezza dei gruppi e dei suoi membri.

La prossima novità sarà relativa quindi al ruolo degli amministratori dei gruppi. Costoro, in veste di leader del gruppo, avranno la possibilità di accettare o meno tutti coloro che vorranno iscriversi in una chat attraverso il link di invito. In tal modo, oltre ad avere accesso ad uno strumento per il controllo delle conversazioni, gli amministratori potrebbero anche essere moderatori per la tutela e la privacy degli iscritti.

Il procedimento, che sarà possibile sia per chi ha uno smartphone Android di ultima generazione sia per chi ha un iPhone, segue da vicino una dinamica social. Come su Instagram o anche su Facebook, solo accettando la partecipazione di un utente ad un gruppo, l’amministratore darà l’accesso a tutte le informazioni (chat, file condivisi e recapiti telefonici) dei partecipanti alla chat.