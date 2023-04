Ripulire il CERVELLO a comando per essere più reattivi, è possibile?

L’organo principale sul quale si basa l’uomo inteso come specie è sicuramente il cervello, sul quale ancora oggi vengono condotti grandi studi. Qualcuno si interrogò su una possibilità davvero molto particolare: sarebbe possibile proprio per il cervello riuscire a disintossicarsi?

In questo caso potrebbe essere utilizzata dunque la parola “detox“, la quale vede il suo significato attinente con le ultime ricerche che hanno infatti suggerito una piccola scoperta. Si tratta dell’esistenza di un sistema detto proprio “detox” che sarebbe capace di ripulire il cervello dei metaboliti che si accumulano col passare del tempo.

Questo sistema fisiologico viene soprannominato “brainwashing“, attualmente al vaglio degli scienziati per studi più approfonditi. L’importanza sarà cercare di capirne il funzionamento in condizioni patologiche ma anche normali.

Il cervello e il suo sistema di pulizia

Laura Lewis, che fa parte dei ricercatori della Boston University, insieme al suo team avrebbe condotto delle ricerche in merito. Lo scopo sarebbe quello di capire come agisce tale sistema di pulizia. Pur non parlando di brainwashing, la Lewis insieme alla sua squadra avrebbe spiegato che il cervello è dotato di un sistema che è in grado di allontanare i metaboliti. Sarebbe questo il modo in cui andrebbe poi a ripulirsi.

“Il cervello è dotato di un sistema di trasporto dei rifiuti integrato, che è importante perché le cellule producono dei prodotti di scarto che devono essere trasportati all’esterno – spiega la ricercatrice a Wired – Molti aspetti di questo sistema sono stati scoperti dai neuroscienziati solo negli ultimi dieci anni. Ci sono degli spazi pieni di fluidi attraverso i quali le molecole possono muoversi e anche vasi linfatici che drenano. Diversi studi hanno suggerito che il sistema di trasporto dei rifiuti è più attivo durante il sonno”.

Tale sistema di pulizia viene collegato da alcuni esperti al flusso sanguigno, così come da altri al fluido cerebrospinale. Tale liquido che si trova nel sistema nervoso centrale, serve ad alleggerirne il peso fornendo protezione meccanica oltre che supporto nutritivo.