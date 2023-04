Tra le principali voglie delle persone, c’è sicuramente quella di fare shopping, il quale però non è sempre inteso per quanto concerne il mondo dell’abbigliamento. Una delle più grandi passioni degli utenti che seguono ormai varie mode, è anche quella di acquistare grandi pezzi del mondo della tecnologia. A partire dallo smartphone fino ad arrivare alla televisione, al computer, agli impianti audio e ad elettrodomestici molto particolari, è chiara la volontà di risparmiare qualcosina. Euronics consente questa facoltà, soprattutto da quando è arrivato l’ultimo volantino che sta ormai per giungere al termine.

All’interno del catalogo che è arrivato a cavallo tra marzo e aprile, ci sono numerose opportunità, soprattutto nel mondo dell’elettronica di consumo. Euronics in più concede anche l’opportunità agli utenti di dilazionare i pagamenti sfruttando i tassi agevolati allo 0%. Tutto ciò che poi viene acquistato all’interno dei negozi dell’azienda, potrà godere di due anni di garanzia talvolta anche estendibili.

1 su 27

Euronics: questi sono i principali articoli che stanno spopolando all’interno del nuovo volantino

Tra i prezzi più entusiasmanti che propone Euronics oggi ci sono due smartphone di primo livello e un computer tra i più desiderati in assoluto dal pubblico. Partendo dai primi due, ecco Apple che propone il suo iPhone 14 nella versione da 128 giga a 869€ grazie allo sconto del 15%.

Segue Samsung con il suo Galaxy S22 che arriva a costare 599 € grazie ad uno sconto del 31%. Infine i riflettori sono puntati sul celebre notebook meglio noto con il nome di Apple MacBook Air, il quale al 26% di sconto costa solo 899€. Per scoprire tutti gli altri vantaggi, Euronics consiglia a tutti di recarsi in negozio.