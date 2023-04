Teorema di Pitagora, dopo secoli si è scoperta finalmente la verità

Per 2000 anni, dimostrare il teorema di Pitagora utilizzando la trigonometria è sembrato un’impresa impossibile per professori, scienziati e matematici. Tuttavia, recentemente, due studenti delle superiori sembrano aver raggiunto il risultato tanto ambito.

Teorema di Pitagora: la scoperta di Calcea Johnson e Ne’Kiya Jackson

Calcea Johnson e Ne’Kiya Jackson, della St. Mary’s Academy di New Orleans, hanno presentato le loro scoperte il 18 marzo al Spring Southeastern Sectional Meeting dell’American Mathematical Society (AMS). Si pensava che l’uso della trigonometria per dimostrare il teorema di Pitagora fosse un fallimento logico noto come “ragionamento circolare“. Tuttavia, Johnson e Jackson sostengono di aver dimostrato il teorema senza utilizzare il teorema stesso.

È importante sottolineare che i risultati non sono ancora stati accettati in una rivista con revisione paritaria, e potrebbe essere troppo presto per stabilire se il loro ragionamento sia corretto. Vale la pena ricordare che esiste un premio di un milione di dollari per chi riesce a risolvere enigmi matematici come questo.

I due studenti affermano: “Presentiamo una nuova dimostrazione del Teorema di Pitagora basata su un risultato fondamentale della trigonometria, la Legge dei Seni, e dimostriamo che la dimostrazione è indipendente dall’identità trigonometrica pitagorica Sin^2 x + Cos^2 x = 1″. In sostanza, Johnson e Jackson sostengono di aver dimostrato il teorema utilizzando la trigonometria senza ricorrere a ragionamenti circolari. Sebbene si attendano ulteriori conferme, il risultato potrebbe essere notevole se verificato attraverso una revisione tra pari. La ricerca scientifica e matematica non si ferma e continua a progredire grazie agli sforzi di studiosi di ogni età e background, che cercano di risolvere enigmi e sfide che hanno affascinato l’umanità per secoli.