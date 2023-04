Test psicologico, i vostri occhi vi faranno vedere un colore che non c'è

Spesso non conosciamo completamente noi stessi, e per questo motivo è utile sottoporsi occasionalmente a test della personalità, come quello presentato in questo articolo. Per saperne di più sul vostro mondo interiore, vi basta determinare di che colore vedete le fragole nell’immagine.

Test psicologico: hai un QI elevato?

Pur credendo di conoscerci, a volte è necessario osservarci dall’esterno per comprendere come ci percepiscono gli altri. Oggi vi proponiamo un test psicologico insolito che vi aiuterà a scoprire un altro aspetto della vostra personalità.

Le fragole, dolci e amate da adulti e bambini, sono al centro di questa analisi. L’immagine del frutto estivo in una ciotola, che ha fatto il giro del web, presenta un colore avvolto da una patina percepita diversamente da ciascuno. Quest’illusione ottica è stata creata dallo psicologo giapponese Akiyoshi Kitaoka, che ha rimosso ogni pixel di colore rosso, tipico delle fragole. Il test ha quindi confuso molte persone, poiché a prima vista, sembra che il colore sia coperto da un alone bluastro. In realtà, ciò è dovuto a un meccanismo inconscio del nostro cervello che associa l’oggetto al suo colore abituale, chiamato “costanza del colore”. Questa capacità del cervello ci permette di processare la realtà esterna senza confusione.

Psicologi e neurologi studiano la percezione dei colori, poiché il cervello elabora gli impulsi nervosi associati a diverse tonalità e sfumature. Solo coloro che riescono a vedere oltre e che possiedono un eccellente istinto sono in grado di percepire il colore reale delle fragole nell’immagine. Tuttavia, queste persone appartengono a un’élite dotata di un elevato quoziente intellettivo (QI). La restante parte degli individui invece è caratterizzata da un’intelligenza media e un approccio basilare alla vita.