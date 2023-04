Le illusioni ottiche sono delle immagini che riescono ad ingannare il nostro apparato visivo facendoci percepire le cose in modo diverso rispetto alla realtà o addirittura facendoci percepire delle cose che nella realtà non sono proprio presenti. Il tutto tramite dei giochi di dimensioni, forme e prospettive.

Secondo alcune teorie, il nostro cervello viene ingannato perché i due emisferi cercano di imporre ognuno la loro interpretazione e di conseguenza si scontrano durante il processo di elaborazione, decodificando le informazioni in modo errato e fornendo delle risposte incomplete o del tutto sbagliate.

Le illusioni ottiche sono utilizzate per condurre degli studi scientifici proprio per studiare la mente umana e il suo funzionamento. Ma possono anche essere utilizzate per scopi meno nobili, come dei test per la personalità oppure degli enigmi per divertirsi e passare il tempo.

Illusioni ottiche: quanti elefanti ci sono nell’immagine?

Sul web circolano numerose illusioni ottiche che vengono utilizzate come giochini e rompicapo da risolvere per divertirsi nel tempo libero.

L’enigma che viene proposto oggi in quest’articolo potrebbe sembrare estremamente semplice ma attenzione a non venire ingannati! Osservate bene l’illusione ottica: sapreste dire con certezza quanti elefanti sono presenti in quest’immagine?

Per risolvere il rompicapo vi forniremo due piccoli indizi: in ogni cerchio sono presenti sei elefanti e ciascuna testa di elefante è collegata a ben due corpi.

Con i due consigli forniti è facile intuire la risposta di questo enigma: gli elefanti presenti nella figura sono 13! E voi? Siete riusciti a fornire la risposta esatta prima di leggere i nostri indizi?