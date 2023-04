Test psicologico, in ognuno di questi cerchi è nascosta la tua personalità

Vuoi scoprire dei dettagli in più sul tuo carattere? Allora fai il test psicologico ideato dalla psicoanalista Dott.ssa Anna Maria Sepe. I cerchi sono tra i primi strumenti grafici per delineare il profilo psicologico di una persona. Scegline uno di quelli nell’immagine e ti si aprirà un mondo.

Test psicologico: scegli un cerchio e troverai i tuoi difetti

Figura 1: Caratteristiche: Sei razionale, sicuro e indipendente, con un buon senso pratico e opportunità. Gestisci vari interessi, scegliendo ciò che ti conviene senza apparire sfruttatore. Difetti: Il desiderio di compiacere può portarti all’esibizionismo, la tua abilità può essere vista come scaltrezza, e in momenti cruciali potresti apparire irresponsabile.

Figura 2: Caratteristiche: Discreto e riservato, non ami condividere i tuoi affari. Sei attento ai dettagli e ti prendi cura delle tue cose e delle persone a te care. Difetti: La scarsa espansività può far credere che nascondi qualcosa, danneggiando la tua immagine comprensiva e disponibile. Guarda la vita nel suo insieme per essere più sereno e apprezzato.

Figura 3: Caratteristiche: Pur interagendo con gli altri, sembri su un piedistallo. Diffidente, non sopporti situazioni poco chiare e sei un perfezionista. Il disordine disturba la tua armonia. Difetti: Gli altri potrebbero trovarti poco spontaneo e freddo, rendendo difficile avvicinarsi a te. Cerca di essere più socievole per rendere giustizia alla tua personalità e facilitare il successo.

Figura 4: Caratteristiche: Consapevole delle tue capacità, procedi senza timore degli ostacoli. Ti circondi di amici, aiuti chi te lo chiede ed esigi gratitudine. Sei leale ma inflessibile. Difetti: Disperdi energie in molti interessi e a volte sei troppo duro. Riduci le attività per evitare stress eccessivo.

Figura 5: Caratteristiche: Profondo e attaccato ai valori di vita, amicizia e onestà. Ami il bello, l’arte e l’ascolto. Dispensi ottimi consigli. Difetti: Tendi a reprimere le emozioni e a chiuderti in te stesso. Esprimerti e aprirti agli altri ti arricchirà interiormente. Sei bravo a consigliare gli altri, ma meno con te stesso.

Figura 6: Caratteristiche: Sei la bontà incarnata, perdoni facilmente e trovi il positivo anche nelle situazioni negative. Sei ottimista e apprezzi i piccoli gesti. Difetti: Ipersensibile ed emotivo, reprimi i tuoi sentimenti. Aumenta la tua sicurezza per esprimerti liberamente senza paura di emarginazione.