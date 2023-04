In un mondo sempre più digitalizzato, l’innovazione tecnologica si estende anche al settore automobilistico. Tra le numerose funzioni introdotte negli ultimi anni per migliorare la sicurezza e il comfort alla guida, spiccano il cruise control adattivo e il cruise control predittivo. Questi due sistemi, pur avendo obiettivi simili, si basano su principi di funzionamento diversi. Scopriamo insieme come funzionano e quali sono le differenze tra i due.

Cruise Control Adattivo: la sicurezza al primo posto

Il cruise control adattivo (ACC, Adaptive Cruise Control) è una versione avanzata del tradizionale regolatore di velocità. Questo sistema consente di mantenere una velocità costante impostata dal guidatore, adattandola però alle condizioni del traffico circostante.

Utilizzando un insieme di sensori e telecamere, l’ACC monitora continuamente la distanza dall’auto che precede, regolando automaticamente la velocità per mantenere una distanza di sicurezza prestabilita. Se il veicolo davanti rallenta, l’ACC riduce la velocità, fino a fermare completamente l’auto se necessario. Una volta che la strada è libera, il sistema riprende la velocità impostata inizialmente.

Cruise Control Predittivo: un passo avanti verso la guida autonoma

Il cruise control predittivo (PCC, Predictive Cruise Control) rappresenta un ulteriore sviluppo nella tecnologia di regolazione della velocità. Oltre a monitorare la distanza dall’auto che precede, il PCC analizza anche i dati provenienti dai sistemi di navigazione e dalle mappe digitali, prevedendo le condizioni della strada e adattando la velocità di conseguenza.

Questo sistema è in grado di “prevedere” curve, salite, discese, limiti di velocità e altre caratteristiche della strada, adattando la velocità del veicolo per ottimizzare la sicurezza, il comfort e l’efficienza energetica. Grazie all’intelligenza artificiale e ai sistemi di apprendimento automatico, il PCC migliora costantemente le sue previsioni e si adatta alle abitudini di guida dell’utente.

Differenze chiave tra ACC e PCC

Le principali differenze tra il cruise control adattivo e il cruise control predittivo riguardano il modo in cui i due sistemi elaborano e utilizzano le informazioni raccolte. Mentre l’ACC si basa principalmente sui sensori per monitorare il traffico circostante, il PCC integra queste informazioni con i dati provenienti dai sistemi di navigazione e dalle mappe digitali.

Inoltre, il PCC offre un maggiore livello di autonomia, poiché è in grado di anticipare e adattarsi a diverse situazioni stradali senza l’intervento

del guidatore. Ciò rende la guida più confortevole e sicura, riducendo lo stress e l’affaticamento del conducente, soprattutto durante i viaggi lunghi o in condizioni di traffico intenso.

Applicazioni e disponibilità sul mercato

Il cruise control adattivo è ormai presente su molti modelli di auto, sia di fascia alta che di fascia media. Essendo una tecnologia più consolidata, l’ACC è più facilmente reperibile e accessibile per un’ampia gamma di consumatori.

Il cruise control predittivo, invece, è una tecnologia più recente e in rapida evoluzione. Al momento, il PCC è disponibile principalmente su modelli di auto di lusso o di fascia alta, ma è prevedibile che nei prossimi anni diventi sempre più diffuso anche su veicoli di fascia media.

Il futuro della guida autonoma

Il cruise control adattivo e il cruise control predittivo rappresentano importanti passi avanti verso la guida autonoma. Sebbene entrambi i sistemi richiedano ancora la supervisione del guidatore, offrono un livello di assistenza alla guida che contribuisce a migliorare la sicurezza e il comfort.

In futuro, è probabile che queste tecnologie si integrino con altri sistemi di assistenza alla guida, come il lane keeping assist e l’auto-parcheggio, per creare veicoli sempre più autonomi e intelligenti. Il progresso verso la guida completamente autonoma dipenderà anche dalla normativa, dall’infrastruttura e dalla fiducia del pubblico, ma le innovazioni come il cruise control adattivo e predittivo offrono già un’anteprima del potenziale rivoluzionario di questa nuova era dell’automobilismo.