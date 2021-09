Toyota ha annunciato il rilascio della Yaris Cross, un SUV compatto di nuova generazione.

Lo sviluppo della Yaris Cross di nuova generazione mira a diventare un SUV compatto che non solo offre praticità, ma mantiene anche una guida agile, un alto grado di sicurezza e la tecnologia di risparmio del carburante della serie Yaris.

Nello specifico, come con la Yaris, la versione Cross è il primo veicolo compatto di Toyota ad adottare la piattaforma TNGA (GA-B). Questa volta la casa produttrice ha saputo sfruttare appieno le prestazioni dell’auto, oltre al design “ristretto”, il nuovo modello presenta proporzioni snelle, ben equilibrate e raffinate che esprimono la robustezza e la presenza uniche di un SUV.

4WD e Multi terrain select

Un sistema 4WD (trazione integrale) offre prestazioni di guida eccellenti, dalla guida urbana alle attività del tempo libero. Il modello a benzina è ricco di funzioni che offrono prestazioni di guida soddisfacenti, tra cui “Multi-terrain Select” che consente al guidatore di scegliere tra tre modalità per adattarsi alle condizioni del fondo stradale.

Toyota offre anche modelli HEV dotati di E-Four (sistema 4WD elettrico) per la prima volta su un’auto compatta. Inoltre, la variante ibrida raggiunge un risparmio di carburante di alto livello per la sua classe (2WD, 30,8 km/L*1 in modalità WLTC) che supera quelle che sono le prestazioni tipiche di un SUV.

Per la sicurezza e le tecnologie di sicurezza, Toyota Safety Sense, il più recente pacchetto di sicurezza attiva dell’azienda, viene fornito di serie (escluso il pacchetto X “B”). La decisione di Toyota di equipaggiare il nuovo veicolo con le ultime tecnologie e caratteristiche Toyota è arrivata dopo la Yaris perché molti consumatori scelgono di guidare auto di classe compatte.

Ciò include il Toyota Teammate2 Advanced Park, un sistema avanzato di supporto alla guida, incluso il Cruise Control radar Full Speed ​​Range che supporta la guida dietro un’altra auto e un sistema abbagliante adattivo (AHS).

Cross e’ gia’ disponibile presso i concessionari Toyota a livello nazionale dal 31 agosto.