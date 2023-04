Non tutti sanno come funziona una batteria a litio, ed è per questo che viene vista come un oggetto pericoloso, sopratutto se lasciata di notte a caricare senza essere supervisionata.

Ma la durata della batteria non si basa solo su quando è stata assemblata. Ci sono molti altri fattori, comprese le fluttuazioni di temperatura e le tue abitudini di ricarica. Le batterie agli ioni di litio dei nostri telefoni invecchiano chimicamente e mantengono meno carica nel tempo. Ecco perché il tuo vecchio telefono non rimane carico a lungo.

Quindi, ricaricare durante la notte fa una grande differenza? Apple per esempio, afferma che quando il tuo iPhone “rimane a piena carica per periodi di tempo prolungati, la salute della batteria può risentirne“.

I produttori di telefoni Android, tra cui Samsung, dicono lo stesso. “Non lasciare il telefono collegato al caricabatterie per lunghi periodi di tempo o durante la notte.”

Mentre Huawei afferma: “Mantenere il livello della batteria il più vicino possibile alla metà (dal 30% al 70%) può prolungare efficacemente la durata della batteria.”

Ecco come ottimizzare la ricarica

E se proprio non ci riesci, puoi sempre usare le funzioni integrate del tuo telefono. Sugli iPhone con iOS 13 e versioni successive, la ricarica ottimizzata della batteria riduce il tempo che il telefono trascorre completamente carico. Una volta abilitato, il tuo iPhone analizza le tue abitudini di ricarica e attende di terminare la ricarica oltre l’80% fino a quando non ne avrai bisogno.

Puoi ignorarlo toccando e tenendo premuto il pop-up “Ricarica ottimizzata della batteria” quando il telefono è collegato.

Questo è attivo per impostazione predefinita, ma puoi ricontrollare che sia acceso andando su Impostazioni, Batteria, Integrità della batteria e “Ricarica ottimizzata della batteria”.