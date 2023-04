Auto elettriche, ecco le vetture più interessanti ed ecologiche del 2023

Esaminiamo le 10 migliori auto elettriche del 2023, tra citycar, berline e SUV a zero emissioni, per guidare in maniera sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Questi modelli sono offerti da marchi come ŠKODA, Volkswagen e CUPRA, impegnati nella promozione della mobilità elettrica. Andiamo al dunque!

Auto elettriche: l’elenco delle migliori sul mercato