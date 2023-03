Gruppo Volkswagen, in Spagna ci si dedica alla fabbricazione di batterie

Il Gruppo Volkswagen prosegue con il suo piano di elettrificazione, che include la costruzione di vari stabilimenti per la produzione delle celle delle batterie. Il Gruppo tedesco ha annunciato l’avvio dei lavori per la fabbrica di Sagunto, vicino a Valencia, in Spagna. PowerCo, una società creata specificamente per gestire il settore delle batterie, si occuperà della gestione dei siti produttivi.

Gruppo Volkswagen: l’azienda pensa al futuro sostenibile

La nuova fabbrica avrà inizialmente una capacità di 40 GWh all’anno, che potrà successivamente aumentare a 60 GWh. Lo stabilimento sarà fondamentale anche per l’economia locale, poiché offrirà lavoro a 3.000 persone. Qui verranno prodotte le “celle unificate”, che saranno utilizzate nella maggior parte delle future auto elettriche del Gruppo tedesco.

Lo stabilimento sarà alimentato esclusivamente da energia solare ed eolica. Ad esempio, parte dell’energia verrà fornita da un nuovo parco solare di 250 ettari situato nelle vicinanze dell’impianto. Il ciclo delle materie prime sarà gestito direttamente all’interno della fabbrica. Se non ci saranno ritardi nel programma, la produzione delle celle dovrebbe iniziare nel 2026.

La fabbrica di batterie in Spagna è un elemento cruciale del programma di investimenti da 10 miliardi di euro chiamato “Future: Fast Forward”, annunciato lo scorso anno dal Gruppo Volkswagen insieme a PowerCo, SEAT e 49 partner. Il piano prevede anche la conversione degli stabilimenti di Martorell e Pamplona per la produzione di auto elettriche.

Thomas Schmall, responsabile della Tecnologia del Gruppo Volkswagen e Presidente del Consiglio di Sorveglianza di PowerCo, ha dichiarato: “Con PowerCo, stiamo accelerando il passo. Abbiamo appena iniziato i lavori per la fabbrica di celle a Valencia e annunciato la gigafactory a St. Thomas, in Canada. Il nostro obiettivo è trasformare PowerCo in un player globale nel settore delle batterie e guidare la mobilità sostenibile con celle prodotte in modo responsabile. La gigafactory di Valencia rappresenta un’importante tappa in questa direzione.”